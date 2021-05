​El ‘deseado’ Luque repasa su etapa en la Cultural, la campaña del Guijuelo y habla sobre su futuro

Julián Luque ha puesto punto y final a su etapa en la Cultural Leonesa. El centrocampista cántabro valora su paso por el club leonés durante las dos últimas temporadas y también ha estado muy atento de lo que ha sucedido en Guijuelo. Además, Luque se moja en SALAMANCA24HORAS y habla sobre Unionistas y el Salamanca CF UDS.



Punto y final a su etapa en León. “Sabor agridulce por la situación y las expectativas que teníamos. El equipo estaba hecho para ascender a Segunda. El primer año, por un detalle de un penalti; en le segundo, no supimos reconducir la situación. En el plano individual, momentos muy buenos y momentos no tan buenos”.

¿Qué te ha faltado para triunfar en la Cultural? “Detalles. Un poco de suerte y un poco de estar en el momento justo y en el momento adecuado. Creo que he hecho partidos muy buenos. Me acuerdo un disparo al larguero contra el Valencia en el minuto 105. Pero no me voy con una sensación mala de León. Ojalá se hubiesen culminado con un ascenso”.

Doble descenso del Guijuelo. “Lo he vivido con mucha pena. Creo que, cuando se cambian cosas en un año que no tenía que haber cambiado tanto, se paga. La salida de Ángel fue un error. Ya lo pensaba en su momento. Las tres o cuatro personas que tomaron la decisión, son los únicos que no pensaban igual que el resto. También a esa gente le tengo cariño. Es una pena y ojalá puedan reconducir esto”.

Futuro. “No sé por dónde pasa. Sé que tengo propuestas pero quiero esperar dos o tres semanas y así poder decidir y tener claro mi futuro para mi mujer y para mí. Lo que voy a priorizar son dos puntos: el tema económico, no se puede ser hipócrita; pero también el proyecto deportivo y que confíe en mí. Me gustaría ir con un cartel de jugador importante y después el tema económico. Mi primera opción es estar en la Primera RFEF y las propuestas que me llegan son de esa categoría”.

¿Te apetecería jugar en Unionistas? “Sí. Ya lo he dicho. Unionistas está en la categoría que yo deseo jugar. Es un sitio en el que podría estar muy a gusto. Se tienen que dar muchas circunstancias y no sé la idea que tiene Unionistas. Yo estuve muy a gusto en Salamanca y a Unionistas le tengo mucho cariño por lo que representan”.

¿Y en el Salamanca CF UDS? “En parte también. Pero creo que tienen que cambiar muchas cosas para que el club vaya bien y que a los jugadores les apetezca ir”.