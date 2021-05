El PSOE pide a la Junta que priorice los proyectos y no el color político de los ayuntamientos en el reparto de fondos europeos

El diputado del PSOE por Salamanca, David Serrada, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno autonómico encabezado por Mañueco para que a la hora de repartir los fondos europeos de recuperación, “no deje a nadie fuera, y no actúe con la política caciquil que viene aplicando cada vez que hay un reparto de dinero que proviene del Gobierno de España”.

Petición realizada en rueda de prensa tras mantener una reunión de trabajo, junto a los otros dos parlamentarios socialistas por la provincia, los senadores Elena Diego y Fran Díaz, con los grupos municipales del PSOE en los Ayuntamientos de Béjar y Candelario encabezados por los alcaldes Elena Martín y Pablo Hernández respectivamente.

Buena parte de los fondos europeos para la recuperación se van a gestionar y repartir desde la Junta de Castilla y León, ha apuntado Serrada, y por eso, queremos exigir a la Junta y al señor Mañueco que no mire el color político de los ayuntamientos que presentan los proyectos sino la importancia y el interés que tienen para el desarrollo de cada municipio, “que no llamen antes de tiempo a ningún alcalde para decirle que lo tiene concedido pero, sobre todo, que no llamen a ningún alcalde para decirle que no va a poder optar a recibir fondos para ningún proyecto”.

Estos encuentros con ediles, tanto en Béjar como en Candelario, inauguran e inician la gira y la ronda de contactos que los parlamentarios socialistas van a mantener con ayuntamientos de toda la provincia “con el objetivo de sondear, recoger, debatir, informar y contrastar” los proyectos susceptibles de recibir fondos europeos y las posibilidades de desarrollo que se abren para los municipios, especialmente, en las zonas rurales y menos pobladas.

En este mismo sentido, el senador Fran Díaz ha hecho alusión a los 10.000 millones de euros que el Gobierno de España va a poner encima de la mesa para afrontar el reto demográfico, “una cuestión vital”, tras poner en valor la gestión de los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia, “que nada tiene que ver con las administraciones gobernadas por el PP como la Diputación o la Junta”, y poniendo como ejemplo precisamente la políticas de lucha contra la despoblación, donde el gobierno regional sigue sumido en la dejadez y el abandono con la postura de brazos caídos que dura ya más de treinta y cuatro años”, y a los que ha pedido que, “si no quieren trabajar”, como lo está haciendo el Gobierno de España, “al menos no estorben”, y comarcas como, por ejemplo la de Béjar, pueda optar a proyectos de futuro y desarrollo para toda la zona.

Argumentos en los que ha incidido también la senadora Elena Diego quien ha afirmado que de una crisis económica, social y sanitaria como la que estamos viviendo, se puede salir de distintas maneras, “y eso es lo que hemos venido a debatir hoy aquí en Béjar y Candelario”, la manera que propone el Gobierno de España, “con ayudas directas e indirectas y la protección de todos los colectivos empresas y trabajadores sin dejar a nadie atrás” o de la manera que propone la Junta “que no ha aportado todavía ni un solo euro para nadie” dedicándose tan solo a repartir el dinero que le llegaba del ejecutivo central, “y no siempre porque algo ha dejado en el cajón”.

La senadora socialista ha calificado que estos encuentros con las administraciones y los ediles que están más cerca de los ciudadanos son muy importantes, “ y por eso vamos a reunirnos con todos los que podamos” ya que, en todos ellos, como hemos visto hoy en Béjar y en Candelario, hay proyectos que pueden ser susceptibles de recibir fondos europeos, “se presenta una oportunidad que no se puede desaprovechar”, ha recomendado, además de comprometer el trabajo de todos los parlamentarios socialistas para poder hacer realidad estos proyectos encaminados a asentar población, prestar servicios y modernizar las zonas rurales, “algo absolutamente fundamental” concluyó.