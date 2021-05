De la Mata: “El Tarazona me dio la oportunidad de ser importante y creo que la aproveché”

Diego de la Mata ha finalizado su etapa en el Tarazona. El lateral derecho, nacido en Baños de Montemayor, buscará ahora nuevo acomodo y quiere ser protagonista en su próximo destino. Además, De la Mata siempre tiene un ojo en el fútbol charro y lo sigue muy de cerca.



Punto y final a su etapa en Tarazona. “En Aragón llevo cuatro años pero en el Tarazona llevo los dos últimos. Lo valoro de una forma muy positiva porque mi estancia en el Tarazona me ha dado una oportunidad que puedo estar en esta categoría. Es una oportunidad que no me dieron en mi casa”.

Crecimiento personal. “Nunca he tenido dudas de mí mismo pero siempre me faltó que me diesen la oportunidad. El Tarazona me dio la oportunidad de ser importante y creo que la aproveché”.

Futuro. “De momento, no lo sé. Sí es cierto que he tenido llamadas e intereses de equipos con nombres. De momento no hay oferta firme. A mí me gustaría ir a un sitio que me quieran, donde se adapten bien mis condiciones como futbolistas y también las personales con mi pareja”.

Primera RFEF. “Creo que es muy atractiva pero también tiene su parte de incertidumbre. No se sabe bien el dinero que van a proporcionar los equipos, si va a haber salario fijo…”.

Visión del fútbol charro. “Ha sido una gran temporada para Unionistas. Una pena el último partido. Me hubiese gustado verles en el playoff de ascenso por mis amigos y porque se lo han merecido. El Salamanca ha sufrido pero ha sacado las cosas adelante. La pena es el Guijuelo porque le tengo mucho cariño y me da mucha pena”.