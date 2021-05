El Gobierno quiere presentar el 'Erasmus rural' en las próximas semanas

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno quiere presentar el programa de 'Erasmus rural' "antes de verano".



"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para presentar el programa completo antes de verano", ha avanzado este domingo durante un acto del PSOE celebrado en Huesca sobre el reto demográfico.

Según Ribera, la idea es que para "septiembre u octubre" se empiecen a sacar las convocatorias para activar el proceso de selección, con el objetivo de que "a finales del curso que viene" el 'Erasmus rural' sea "una realidad" para unos 200 estudiantes.

Durante su intervención, Ribera ha dado detalles sobre los trabajos que está llevando a cabo el Gobierno sobre esta medida.

Así, ha indicado que para lanzar el programa hay tres elementos que conectar: la parte académica con las universidades, para lo que el Gobierno está trabajando con la Crue y no descarta que se pueda también hacer con la FP; la parte de experiencia profesional de prácticas; y la parte de alojamiento.

Sobre esta última, la titular del Departamento de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha asegurado que la opción que se está barajando es la de que los estudiantes convivan con los vecinos en sus casas, en aquellos pueblos donde vayan a desarrollar su tarea.

LA DESPOBLACIÓN RURAL: "NOS HA PASADO POR DELANTE SIN HABERLA VISTO"

Durante su intervención, Ribera ha hecho una reflexión sobre el reto demográfico al que se enfrenta España. En su opinión, la despoblación rural forma parte de una "megatendencia de urbanización en grandes aglomeraciones urbanas, generando distorsiones en el territorio". "El problema es que en España, esa megatendencia existe hace mucho y no tiene parangón con el resto de Europa central", añade.

En este sentido, advierte de que cuando alguien mira el mapa de España, en términos de concentración de renta y riqueza, verá que hay "cuatro áreas metropolitanas enormemente ricas y una gran parte del territorio que queda por debajo del lineal en el que se miran las cosas". Y que cuando se observa el mapa en términos de densidad de población, destacarán tres provincias: Teruel, Cuenca y Soria, que cuentan con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado, límite que marca la UE para hablar de despoblación. Si bien, a nivel de provincias, la lista de zonas despobladas "crece enormemente".

"Es increíblemente obvio que se trata de una de las mayores desigualdades e inequidades que nos ha pasado por delante sin haberla visto", ha admitido la ministra, reconociendo, por tanto, que se trata de un "gran desafío" no solo para con las personas sino para el propio sistema democrático español. "¿Qué es esto de que haya muchas zonas de España que se sientan como la España que no importa?", se ha preguntado Ribera, que asegura que esto "tiene que pasar a la historia" porque "no hay ninguna parte de España que no importe".

Precisamente, Ribera señala que la despoblación rural no es un tema nuevo salvo "la ruptura del silencio" que existe en torno a este asunto", esto es, "salvo la voluntad de actuar, intervenir, trabajar".

Para la vicepresidenta, "no hay un único reto demográfico", sino que este asunto ha sacado a relucir los problemas de despoblación, envejecimiento, la masculinización en el entorno rural o las inequidades sociales. Todos ellos son "la cara visible de las desigualdades que se han ido acumulando a lo largo de los años", ha añadido Ribera, que dice que esta situación se ha "sufrido en silencio" pero "de repente desborda con un dinamismo extraordinario, con una capacidad de innovación, de aportación, de diversificación enormemente rica".