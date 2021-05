¿Se deben vacunar también los niños y adolescentes frente al Covid-19?

Hace unos días, en concreto, el pasado 14 de mayo, la FDA norteamericana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, dio luz verde al uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech en jóvenes de 12 a 15 años. Canadá también la aprobó para esta franja de edad. Y el viernes pasado la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se sumaba a esta decisión con su aprobación en la Unión Europea.

A su vez, la farmacéutica norteamericana Moderna acaba de hacer público que los resultados de un ensayo clínico que está realizando en adolescentes entre 12 y 17 años, demuestran que su fórmula es "segura y efectiva" frente a la infección COVID-19, y que próximamente enviará a la FDA sus resultados definitivos para que sea aprobada para su uso en menores de 18. ¿Cuál es el escenario de la vacunación en los menores hoy en día?



En una entrevista con Infosalus, el doctor Pedro Gorrotxategi, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) considera que para que en España se vacunen a los adolescentes entre 12 y 18 años es necesario un paso previo, y es que las agencias reguladoras, principalmente la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, dé su consentimiento para ello.



Ve necesario entonces recabar todos los datos de eficacia y de seguridad que muestren los diversos estudios en marcha, y en varias partes del mundo, así como la experiencia de Estados Unidos, para poder estudiar cuál es el riesgo-beneficio que existe a la hora de vacunar a los niños.



No obstante, sí considera que a la larga se llegarán a vacunar los menores de 12 años en adelante, como ya están aprobando algunos países. En cambio, dice que a los menores de 12 no se les ha hecho casi ningún estudio, por lo que ve "más difícil" que lleguen a ser vacunados frente a la COVID-19, por el momento.



Aquí recuerda que los menores no presentan un cuadro de enfermedad grave en el caso de la infección por coronavirus SARS-CoV-2, por lo que se debe valorar "muy bien" el riesgo-beneficio en función de cada menor. "En los niños tenemos que tener una seguridad muy grande antes de vacunarles porque no pasan una enfermedad grave, entonces el riesgo-beneficio varía en función de la enfermedad que tenga cada uno", apostilla el doctor Gorrotxategi.



Por su parte, el jefe del servicio de Pediatría de Hospital Universitario General de Villalba (Collado Villalba, Madrid), el doctor Roi Piñeiro coincide igualmente en que todavía "falta tiempo" para que vean la luz todos los estudios científicos en marcha sobre la vacunación frente a la COVID-19 de los menores.



"No se sabe cuándo puede terminar todo este proceso pero es posible que en diciembre de este año ya estemos vacunando a menores. Ojalá sea así. Es muy complicado acertar con las fechas en esta pandemia", afirma este experto en vacunas y asesor externo del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP).



Los niños también tienen derecho a ser vacunados

Sobre la conveniencia o no de vacunar a los niños, el doctor Piñeiro sostiene que la mayor parte de los expertos lo tienen claro y apunta a dos vías: "Por un lado, aunque la COVID en niños no suele evolucionar hacia una enfermedad grave, los menores también tienen derecho a estar protegidos porque se han descrito algunas complicaciones. Que sean pocos los casos graves no quiere decir que no puedan y deban ser inmunizados. Por otro lado, dentro de una estrategia de salud pública global, los niños pueden transmitir la enfermedad, por lo que también se les debería vacunar".

Eso sí, remarca este pediatra que, antes de empezar a vacunar, es totalmente necesaria la conclusión de los ensayos clínicos en marcha, donde se demuestre su "seguridad, inmunogenicidad y efectividad".



Sobre cómo serán esas dosis de vacunas en menores, Piñeiro señala que: "Hay vacunas de adultos que se ponen en niños en igual dosis sin problema, y otras que no. Antes de usarlo en determinados grupos de población se tienen que realizar los ensayos clínicos y mientras estos no concluyan, no es ético emplearlos en menores. Los niños no son adultos en pequeño".



Con todo ello, el jefe del servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Villalba destaca que los menores también tienen derecho a ser vacunados, no existe por el momento motivo ni clínico, ni epidemiológico, para no considerar que estos no deben ser vacunados, o para no investigar esta vacuna en niños. "El hecho de que sea menos grave en ellos la enfermedad no significa que tengan menos derecho a vacunarse", insiste el doctor Piñeiro.



En última instancia, la vacunación frente a la COVID-19 también se aconseja a menores, según el recién publicado documento guía de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) sobre la COVID-19 en menores. "Se recomienda la administración de las vacunas disponibles en tiempo y lugar según las recomendaciones y priorización establecidas por las distintas administraciones sanitarias", subrayan ambas sociedades científicas.