Conoce los alimentos que no debes introducir nunca en el microondas

El microondas se ha vuelto un electrodoméstico imprescindible en todas las cocinas, tanto que para algunos, su comodidad se ha vuelto muy tentadora. Por ello, son muchas las personas que optan por cocinar los alimentos en el microondas. Es cierto que esta técnica a veces es de mucha ayuda porque nos permite cocinar comida rápida, sobre todo es de una gran utilidad para aquellos que van siempre contra reloj. Sin embargo este tipo de cocina no es la más recomendable.

Además de no introducir plástico, metal o cartón hay ciertos alimentos que no se recomienda calentar en el microondas, y que habría que tener en cuenta. Los alimentos a los que nos referimos son los siguientes: las guindillas y los chiles, los alimentos con la piel dura como las castañas, las patatas o los tomates, de hacerlo es necesario proporcionales varios cortes antes de exponerlos al calor. Las uvas, los huevos, las verduras secas, el tomate frito son alimentos a tener en cuenta que se recomienda no calentar en el microondas.

El principal motivo por el que no habría que hacerlo es porque expondríamos al microondas a un exceso de calor y podríamos provocar un incendio.