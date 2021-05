Ignorar a la gente, por conveniencia, ahora se llama ‘Breadcrumbing’

El mundo de las redes sociales ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas, pero fundamentalmente una: la forma de relacionarse. Parece que el ‘cara a cara’ ha pasado a un segundo plano y ahora lo virtual gana por goleada. Hacer amigos en tiempos de nuestros abuelos seguramente era igual de fácil o incluso más que ahora, y eso que antes era mucho más complicado verse por el tema de las distancias. En aquella época no se disponía de los medios que existen hoy día, ni tampoco las facilidades. Ahora podemos estar a miles de kilómetros de nuestros seres queridos y sentirlos relativamente cerca gracias a las llamadas o videollamadas. Sin embargo, aunque la tecnología nos aporta muchos beneficios, no necesariamente es oro todo lo que reluce. Las redes sociales, esas que nos permiten conocer al segundo donde está la persona ‘X’ que nos interesa están jugando una mala pasada a toda la población en general, pero acentuándose especialmente en los jóvenes.

Los menores, quienes ya han nacido en plena oleada tecnológica, con todo tipo de comodidades, con un móvil bajo el brazo y siendo conscientes desde bien pequeños que el aquí y el ahora es lo que importa, y si podemos contárselo al mundo mejor que mejor. Así, en este mundo en el que vivimos las relaciones en vez de ser sociales se están convirtiendo en virtuales. Esto significa que todo se vuelve más frío, más calculado, da tiempo a pensar antes de reaccionar y así las relaciones acaban no siendo verdaderas.

Hace un tiempo se puso de moda el ‘ghosting’, que significa hacer el vacío a alguien a través de las redes sociales. Ignorar a alguien, así de una. Pero ignorar de esto que te levantas una mañana y así sin saber por qué alguien para quien supuestamente eras una persona importante te deja de hablar, pero de hablar para siempre, como si nunca antes hubieses estado presente en tu vida.

Pues esta moda, que ya de por sí es fuerte porque conlleva ser muy frío (siempre hay excepciones, que nadie se ofenda porque cada situación personal es diferente, y no vamos a engañarnos más de uno/a se habrá ganado muy por seguro a pulso esa negación de por vida) le sigue otra a la que han denominado ‘breadcrumbing’ que se trata de ignorar a alguien pero solo a veces, cuando interesa, ese sí pero no, o el gran dicho de ‘ni come ni dejas comer’. Algo así. Esta nueva moda lo único que hace es crear más desamor que amor, y más enemistad que amistad, ¿por qué? El principal motivo es porque las personas que practican estas técnicas usan a las personas para su estricta conveniencia, cuando les interesa se ponen contacto con ellas, cuando no, no le vuelven a hablar. Desaparecen y aparecen como por arte de magia.

Este tipo de técnicas, cada vez más de moda, por el incremento del uso de las redes sociales hay que saber identificarlas para no caer en la trampa, ya que el mal de amores y con ello, las decepciones pueden ocasionar problemas de salud, sobre todo psicológicos que pueden agravarse con el tiempo.