El 60% de los productos de Nestlé no cumple con los requisitos necesarios para ser saludables

Ha sido la propia empresa la que ha reconocido en un comunicado que el 60% de sus productos no cumplen con los criterios que requiere todo producto para ser saludable.

Nestlé es una de las empresas nacionales más importantes que fabrica todo tipo de productos, y que de hecho siempre ha tenido un gran reconocimiento por sus consumidores. Sin embargo, según se han hecho eco varios medios de comunicación y apunta el periódico nacional El Mundo “Nestlé señaló este lunes que estaba trabajando en un proyecto para actualizar su estrategia de nutrición y salud y asegura que ha reducido los azúcares y el sodio en sus productos entre un 14% y un 15% en los últimos siete años”.

Además según se ha recalcado, aparte de que el 60% de sus productos no alcanzan un nivel saludable, tampoco lo hacen el 96% de sus bebidas, ni el 99% de los productos de confitería y helados. Para los amantes del café, una buena noticia, porque el café no entraría dentro de estos productos considerados como no saludables.