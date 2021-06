El presidente de la Junta pide a Pedro Sánchez que deje de crear “preocupación” con su negativa a vacunar con AstraZeneca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recuerda al Gobierno que su deber es defender la integridad territorial y las fronteras con “firmeza” y “diplomacia, a la vez que considera que la crisis de Ceuta ha pillado al Ejecutivo “con el pie cambiado” y ha sacado a relucir la “inexperiencia” de Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida anoche al programa ‘La Brújula’ de Onda Cero, dirigido por Carlos Alsina, Mañueco, además de recalcar que una situación como la vivida hace unos días no se puede volver a repetir, también destacó que se ha generado un problema humanitario en el que las comunidades ya han mostrado su compromiso. Así, en relación a la acogida de menores no acompañados, aseguró “cuidarán a los que haga falta”, ya que Castilla y León es una tierra de emigrantes: “Nos han acogido en Iberoamérica, Europa y algunas zonas de España. Tenemos que cumplir con nuestro compromiso histórico de tierra de emigración y de acogida”, apuntó.

Además, Mañueco explicó que las buenas cifra de vacunación de la Castilla y León son consecuencia de contar con uno de los sistemas públicos de salud mejores del conjunto autonómico y con una Atención Primaria capaz de llegar a todos los rincones de la Comunidad.

Al mismo tiempo, reclamó al Gobierno más vacunas y más certidumbre en el suministro de las mismas. “Que se olviden de la confusión, que ya nos encargaremos nosotros de ponerlas con eficacia como estamos haciendo”, recalcó.

Preguntado por las propuestas de algunas autonomías como Madrid o Castilla-La Mancha, que han manifestado su deseo de retirar las mascarillas en exteriores, el presidente de la Junta argumentó que se trata de una decisión que debe tomarse de forma coordinada entre todas las comunidades y en base a criterios científicos. “Parece razonable que cuando se alcance un alto nivel de vacunación se puedan retirar las mascarillas, pero repito que es una decisión que corresponde a la Comisión de Salud Pública y al Consejo Interterritorial de Sistema Sanidad de Salud”. Además, también se refirió a la negativa del Gobierno de vacunar con AstraZeneca, a pesar de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, y recalcó que “los políticos no pueden generar confusión y en este caso el Gobierno está generando preocupación en muchos españoles”.

Por otra parte, también se refirió al Gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta, y aseguró que se trata de un ejecutivo “sólido” y “estable” que ha sido capaz de superar una “injusta” y “vergonzosa” moción de censura que “puso en sanchismo en Castilla y León de forma inexplicable en plena tercera ola. Al final perdió el sanchismo y ganó Castilla y León”.

Gestión eficaz

Además, preguntado por el liderazgo de la Comunidad en educación, según los informes PISA, Mañueco explicó que no se trata de una “casualidad” y sí del trabajo de toda la comunidad educativa y de eficaz gestión de la Junta, y lo mismo ocurre con la gestión de la Dependencia, la sanidad o los servicios sociales, donde los indicadores sitúan a Castilla y León a la cabeza del conjunto autonómico.

Sobre la gestión de la crisis y el apoyo a los empresarios que peor lo están pasando, Mañueco apuntó que la Junta “está dando la cara” e intentando ayudar dentro de su posibilidades. Así, indicó que durante al pasado año se aprobaron varios planes de choque dotados con unos 200 millones de euros para las empresas que más estaban sufriendo los efectos de la crisis y ahora se están repartiendo unos 232 millones procedentes del Gobierno, a los que se sumarán otro paquete de ayudas de 200 millones que se pondrá en macha con el dinero del IVA “que nos adeuda el Gobierno”. “Queremos ayudar y estar al lado de las personas, de los empresarios y de los autónomos que más sufren, sabiendo que es imposible reconstruir todo lo que se ha llevado por delante la pandemia”, afirmó.

Por último, sobre la posición del Gobierno a los indultos a los presos del procés, el presidente de la Junta aseguró que la concordia no puede justificar la impunidad. “No se puede saltar la Constitución a la torera y menos con personas que no están arrepentido y que dicen que lo volverían a hacer. Quienes no defienden la concordia son los que no creen en España”, apuntó Mañueco, que reclamó a Pedro Sánchez la misma firmeza en la defensa de la integridad territorial que ante los independentistas”. Por ello, apoya la decisión del PP de acudir a la manifestación en Colón para “defender la justicia y la Constitución”. Además, recordó que ha habido un cambio de ciclo político en España y que las elecciones en Madrid fueron la constatación de ello. “La sociedad española está harta del sanchismo. Ahora se necesita un Ejecutivo que coordine y que no deje abandonadas a las Comunidades en la lucha contra la pandemia”, sentenció.