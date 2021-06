El YouTuber TheGrefg se hace un test Covid ante sus seguidores, y da positivo en coronavirus tras acudir a un evento multitudinario

Este pasado lunes, 31 de mayo, y tras varios días sintiendo unos síntomas extraños, el YouTuber español TheGrefg decidió comprarse un test Covid y hacerse una prueba en directo, delante de todos sus seguidores creyendo que el resultado iba a salir negativo. Sin embargo, para su sorpresa y la de todos sus fans el resultado fue positivo, por lo que se confirma que el YouTuber tiene coronavirus.

Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba.



Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en stream, me muero claro.



👍🏻🙂 pic.twitter.com/j6TQqClUqE