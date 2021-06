Carrascal de Barregas contrata a tres personas para las piscinas de verano

El Ayuntamiento de Carrascal de Barregas ha contratado con fondos municipales tres personas que se encargarán de realizar funciones de taquillero en las piscinas de verano.

Como explica el primer edil del área, Guillermo Rivas, “estos empleados tendrán un contrato de 20 horas semanales cada uno que comenzarán con la temporada de la piscina, que se abrirá el próximo día 12, y se prolongará hasta el 12 de septiembre inicialmente, con posibilidad de que se alargue hasta el día 19 de septiembre si el tiempo acompaña y lo permite”.

Cada trabajador recibirá un salario según el convenio establecido, que será el del sector piscinas e instalaciones deportivas.

Cabe recordar que la piscina del municipio estrena este año su primera temporada, de la que se está instalando ya el césped y el riego, y que contará con dos vasos principales, uno grande, con una superficie total de 360,55 metros cuadrados y otro más pequeño o de chapoteo para los niños con una extensión total de 61,40 metros cuadrados.

La entrada individual familiar costará 2,80 euros para empadronados y 5,50 para los no empadronados. La entrada individual bonificada costará 1,40 para empadronados y 2,75 para no empadronados. En cuanto a los abonos, el abono de temporada individual para adultos tendrá un coste de 70 euros para empadronados y 100 para no empadronados y el abono familiar de temporada será de 120 euros para empadronados y 200 para no empadronados. También se ofrecerá la posibilidad de adquirir bonos para 10, 20 y 25 baños.