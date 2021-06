Estacionar el coche en una plaza de minusválidos no supondrá la retirada de puntos del carnet de conducir

La DGT ha decidido poner fin a la polémica sobre la sanción impuesta al aparcar el coche en una plaza reservada para minusválidos. Son muchas las veces que nos disponemos a aparcar en el centro de nuestra ciudad y concretamente en Salamanca, debido a los escasos aparcamientos es realmente complicado encontrar sitios libres por la zona centro. Por eso, más de una vez a alguno/a, tras varios minutos dando vueltas, le puede la tentación de dejar su coche en una plaza de minusválidos bajo el auto convencimiento de “malo será que justo me vayan a multar a mí con la de gente que hace esto todos los días”. Hasta ahora esta acción era jugársela pero bien. Sin embargo, siempre rondaba la duda de si me pillan, ¿cuánto dinero me costará?, ¿me quitarán puntos por esto?

Pues finalmente la DGT se ha decidido a comunicar públicamente las sanciones que conlleva este acto aparentemente “benévolo”.

Así explican que al ser un acto que no atenta contra la seguridad vial no será penalizado con la retirada de puntos, pero eso no quiere decir que quien cometa esta acción se vaya a ir “de rositas”. Lejos de eso, estacionar tu coche en una plaza reservada para los usuarios con movilidad reducida te saldrá por 200 euros, y si decides afrontar la multa con inmediatez, se quedaría en unos 100 euros al aplicarse el ‘pronto pago’.

Con esta declaración la DGT ha querido dejar claro que no hay que tomar la no retirada de puntos como un premio, sino más bien como un respiro, una penalización menos dura, aunque esta sigue siendo una norma que hay que acatar, de lo contrario podrían volver a replantearse medidas más estrictas.