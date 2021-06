Los salmantinos van más al médico desde el regreso de las consultas presenciales

Tras casi 450 días sin poder acudir al médico las consultas presenciales regresaron en Salamanca el pasado lunes. La medida se implantó en todo el territorio de Castilla y León simultáneamente, de forma que los consultorios rurales -cerrados desde el inicio de la crisis sanitaria- también retomaron su actividad tras más de 14 meses sin abrir sus puertas a los pacientes de las zonas rurales.

Desde que se decretara y entrara en vigor el estado de alarma, el 15 de marzo de 2020, las citas con el médico de cabecera pasaron a ser telefónicas, siendo esta la única forma de ser atendido fuera del servicio de urgencias, que se ha mantenido activo durante toda la pandemia. Esta modalidad, cuyo objetivo principal era frenar al máximo la expansión de la enfermedad, especialmente en lo que concernía a espacios sanitarios, ha sido duramente criticada por pacientes y asociaciones como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.

Desde Sacyl han defendido la medida como “necesaria” para un momento extraordinario que requería decisiones drásticas como ha sido esta, pero también califican el servicio telefónico como muy “útil y positivo”. De hecho, una vez que se han retomado las consultas presenciales, la atención por teléfono sigue siendo una alternativa recomendada por la Gerencia de Salud de Castilla y León.

“Con el regreso de las consultas presenciales no desaparece la atención telefónica, sino que se le da la opción al paciente de elegir”, señalan desde Sacyl. En esta misma línea, Salud de Castilla y León pide a los pacientes que valoren su propia situación y, si consideran que la consulta "in situ" no es imprescindible, “continúen apostando por el servicio telefónico”.



Aumento de consultas

Con el retorno de las consultas presenciales, tanto en los centros de salud de Salamanca, como en los consultorios rurales repartidos por la provincia, los facultativos remiten un aumento sustancial de las consultas. En otras palabras, que ahora que se puede acudir a que te vea un médico, y no solo relatarle la dolencia por vía telefónica, los habitantes están solicitando más consultas que seguramente habían sido postergadas ante la imposibilidad de ser examinado por un profesional sanitario.

Este aumento de las citas médicas no está provocando “problemas”, según informan fuentes hospitalarias a SALAMANCA24HORAS. En cualquier caso, desde los centros de salud y consultorios rurales se espera que la situación se estabilice y que este pico de demanda sea “temporal”.

Con el fin de evitar aglomeraciones en las salas de espera y colapsos, el sistema de solicitud de cita -telefónico y a través de la App Sacylconecta- genera una consulta telefónica de forma automática por cada cita presencial solicitada, de esta manera se intenta que un médico de familia desarrolle su jornada en un porcentaje de 50% atenciones presenciales y el otro 50% a través del teléfono.

En 2020 se llevaron a cabo 14,3 millones de consultas médicas en Primaria en Castilla y León, así como 6,7 millones de Enfermería; 1,8 millones de Urgencias; 733.00 urgencias en hospitales; 360.000 Emergencias; 3,36 millones de consultas externas; 630.000 pruebas diagnósticas, y 210.00 operaciones. Lo que se traduce en 28 millones de actos médicos en 2020, según declaró la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en una de sus comparecencias a principios de mayo.



Pacientes con síntomas de coronavirus



En lo tocante a los pacientes que presenten síntomas compatibles con el coronavirus, la estrategia sigue siendo la misma: se desaconseja que cualquier persona que presente dichos síntomas acuda al centro de salud y que se limite a comunicarlo llamando al centro o al teléfono COVID-19 facilitado por Sacyl (900 222 000).

La novedad que se presenta ahora en torno a esta circunstancia es que ya no hay un punto COVID-19 centralizado en Salamanca. Hasta ahora este papel lo desempeñaba el Centro de Salud de San Juan, pero ahora cada centro se encargará del control de sus enfermos. En caso de que un paciente solicite cita presencial y empiece a presentar síntomas de coronavirus, Sacyl le recomienda no acudir a su cita y avisar por teléfono de esta circunstancia, siendo los profesionales sanitarios los encargados de indicarle las pautas a seguir.

Los médicos de Urgencias solicitan una Atención Primaria abierta

La semana pasada los urgenciólogos se manifestaron para reclamar la creación y el reconocimiento de la especialidad de Urgencias y Emergencias. Entre sus peticiones destacaba la creación de una Atención Primaria abierta como lo es el servicio de Urgencias, de forma que un paciente pueda acudir al médico de familia a demanda y sin necesidad de una cita concertada. Una modalidad que, a juicio de los urgenciólogos, disminuiría buena parte de las atenciones “no urgentes” que día a día asume el servicio de emergencias.