​GUÍA | Salamanca pasa al Nivel 2 del ‘Semáforo COVID’: ¿Qué cambios se producen?

La Junta de Castilla y León ha decidido que la provincia de Salamanca, como el resto de la Comunidad, avance al Nivel 2 del ‘Semáforo COVID’ dentro de la desescalada que, de continuar a este ritmo, podría llevarnos a la nueva normalidad a finales de este mes.



Si bien los datos epidemiológicos hubieran permitido incluso bajar al Nivel 1, lo cierto es que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya anunció antes de Semana Santa que todas las provincias deberían ir avanzando por todos los niveles de la desescalada, sin saltarse ninguno, y permanecer al menos 15 días en cada uno de ellos para así evaluar si se produce un aumento de la incidencia.

Así, desde este viernes y al menos durante los próximos 15 días -salvo que haya un aumento de los casos y las hospitalizaciones-, Salamanca estará en este nuevo nivel del ‘Semáforo COVID’ que levanta algunas nuevas restricciones, especialmente en lo que al aforo de los diferentes establecimientos y actividades se refiere.

De hecho, el principal cambio que vivirán los salmantinos será que el aforo de las terrazas pasará de 6 a 10 personas, lo que permitirá volver a reunirse de manera real a grupos de amigos, convivientes y familiares que hasta ahora tenían que separarse. También las casas rurales y alojamientos turísticos aumentan su aforo a 12 personas, aunque deben seguir siendo de dos grupos de convivientes como máximo.

No obstante, ¿qué cambia realmente en nuestra vida al pasar a Nivel 2? SALAMANCA24HORAS desgrana, por sectores, el acuerdo del ‘Semáforo COVID’ y lo que supone avanzar hacia la nueva normalidad:

Hostelería, restauración y sociedades gastronómicas

El aforo de los establecimientos hosteleros no varía en demasía pero sí que hay dos grandes cambios. Por un lado, la ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas aumenta, pasando de las seis personas actuales hasta las 10 personas como máximo, tanto en interior como en terrazas.

Por otro, también se incrementa el horario del interior de los bares, que se equipara al de las terrazas. Así, los establecimientos hosteleros podrán estar abiertos hasta las 01:00 horas, sin poder admitir a más clientes a partir de las 00:00 horas.

En las restricciones que se mantienen se encuentran el no poder consumir en barra o de pie -y así será hasta el Nivel 1- y las limitaciones del 75% en salas de hasta 40 personas; de 30 personas en las salas de 41 a 60 comensales; y del 50% en las salas de más de 60 personas.

También se mantiene la prohibición de bufets o autoservicios -salvo cuando el autoservicio solo incluya productos envasados- así como los cócteles, o similares.

Por su parte, las discotecas y establecimientos de ocio nocturno seguirán cerrados hasta el Nivel 1, cuando podrán abrir con un tercio del aforo. Lo mismo ocurre con las peñas y locales de amigos, que tampoco podrán abrir sus puertas hasta alcanzar la nueva normalidad.

Alojamientos turísticos y casas rurales

La principal novedad es que los albergues turísticos ven incrementada su capacidad, puesto que el aforo pasa de un tercio al 50%.

Por su parte, el aforo de las zonas comunes de los alojamientos turísticos, como los hoteles, aumenta al 50%. Y las actividades de animación o clases grupales podrán contar con un máximo de 10 personas incluyendo los monitores.

En cuanto a las casas rurales, así como los alojamientos turísticos no hoteleros, se mantiene el aforo máximo hasta diez personas de, como mucho, dos grupos de convivencia.

Instalaciones y centros deportivos donde no haya actividad oficial, como gimnasios

Dos son los cambios fundamentales. Por un lado, se abren las duchas y vestuarios, aunque deberá realizarse un control para asegurar las medidas de distancia e higiene y prevención; por otro, crece el aforo de las instalaciones deportivas y centros deportivos hasta un máximo del 60% al aire libre y 50% en espacios cerrados.

Eso sí, en las actividades grupales y colectivas, el máximo de participantes será de 10 personas en espacios cerrados y 15 al aire libre. Es decir, que las pachangas podrán jugarse siempre y cuando no se supere este límite establecido .

Piscinas, spas y balnearios

El aforo máximo en piscinas (que en Salamanca abren el próximo sábado 12), spas y balnearios al aire libre será del 75%, mientras que si son piscinas cubiertas o recintos cerrados el aforo será del 50%.

Bodas y velatorios

En plena época de bodas llega el cambio de nivel. Y esto supone que más invitados podrán asistir, ya que de realizarse al aire libre, podrán tener un aforo del 50% siempre que sean al aire libre. En el interior, eso sí, se sigue manteniendo un tercio como máximo.

Mientras, los aforos de los velatorios también aumentan. El máximo de asistentes en espacios cerrados podrá ser de la mitad y la comitiva podrá estar formada por un cincuenta personas entre familiares y allegados –en el Nivel 3 la comitiva como máximo podía ascender a 10 personas- además de la persona que oficie el acto de despedida del difunto. En espacios abiertos no se establecen otras limitaciones que las derivadas de garantizar la distancia de seguridad.

Establecimientos y locales comerciales que no formen parte de un centro o parque comercial

En esta ocasión no varía el aforo de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales abiertos al público que no formen parte de centros o parques comerciales, que se mantiene en el 50% siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad. Cuando no, se restringirá la permanencia dentro del local a un cliente.

Centros y parques comerciales

La cara de la moneda, puesto que aquí el aforo sí que aumenta, pasando de un tercio al 50% en zonas comunes y recreativas. También en las tiendas y establecimientos, aunque al igual que en los que no formen parte de los centros comerciales, si no se puede mantener la distancia de seguridad, solo podrá haber un cliente por local.

Eventos taurinos

No varía el aforo de las plazas y recintos taurinos, que continuarán al 50% de su capacidad siempre que se pueda mantener un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

Se sigue sin permitir el consumo de alimentos mientras dure el festejo.

Locales de juego y apuestas

Se aumenta la capacidad de los mismos, hasta el 50% y una ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas de seis personas, y como la hostelería, podrán cerrar a las 01:00 horas, sin poder admitir a más clientes a partir de las 00:00 horas.

Mercadillos como el Rastro o mercados de ganado

El aforo de los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública, como el Rastro, las ferias comerciales al aire libre, los mercados de ganado y los entes feriales no aumenta pese a cambiar de nivel, y sigue fijado en el máximo del 50%.

Academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada y centros de formación

En academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada y centros de formación el aforo aumenta hasta el 50%, aunque se sigue recomendando la enseñanza telemática. No varía ningún aspecto más.

Congresos, reuniones de negocios y conferencias

Ya no se recomienda la realización telemática de los mismos, aunque se limita el aforo al 50% con un límite de 30 asistentes como máximo. También se recomienda evitar aglomeraciones en zonas de descanso.

Atracciones de feria

Aumenta el horario para las atracciones de feria, que podrán abrir hasta las 01:00 horas pero no podrán admitir clientes a partir de las 00:00 horas. En lo que al foro respecta, no varía, y sólo se podrá ocupar un máximo del 50% en cada fila y, de ser una atracción sin asientos, el 50% del aforo. Eso sí, cuando todas las personas usuarias residan en el mismo domicilio, podrán ser utilizados todos los asientos del elemento.

Bibliotecas y archivos

En las bibliotecas el aforo aumenta hasta el 75% de su capacidad habitual, mientras que en los archivos se mantiene del 50%. Los fondos utilizados deberán permanecer en cuarentena 72 horas antes de volver a ser utilizados nuevo.

Museos y salas de exposiciones

También aumenta el aforo en los museos y las salas de exposiciones hasta el 75%. Igualmente se aplicará en aquellos eventos que impliquen concurrencia de varias personas en un mismo espacio, tales como actividades educativas, conferencias, talleres, conciertos y, en general, programas públicos. No se establecen límites -según la guía- a las visitas de grupos.

Monumentos y otros equipamientos culturales

Al igual que en los museos, el aforo en los monumentos se incrementa hasta el 75% de su capacidad habitual, y no se habla de que haya un máximo en las visitas de grupos.

Cines, teatros, auditorios y circos

El aforo en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales, así como en recintos al aire libre y en otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas vuelve a crecer del 50% al 75%.

Eso sí, se deberá mantener un asiento de distancia en la misma fila, en caso de asientos fijos, o 1,5 metros de separación si no hay asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia, y las entradas continuarán siendo numeradas y los asientos serán preasignados.

Igualmente, en el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas o deportivas distintos, el aforo aumenta hasta el 50% de lo habitual con un límite máximo de 250 personas en espacios cerrados y 500 al aire libre. Es decir, más del doble de lo que había hasta ahora.

Centros de ocio infantil

El aforo se incrementa hasta el 50%, aunque debe garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, en particular evitando aglomeraciones de personas en la entrada o salida del local, o dentro del mismo.

Práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional

Se dejan de prohibir las modalidades con contacto físico continuado, es decir, las de lucha y combate. Eso sí, el uso de mascarilla será obligatorio en todas las modalidades donde pueda existir contacto físico.

Actividades de naturaleza y turística

Podrá realizarse la actividad de guía turístico, así como la de turismo activo, para grupos, con un máximo de 15 personas, incluido el monitor o guía.

Centros de interpretación y visitantes, aulas de la naturaleza y puntos de información

El aforo máximo se mantendrá en el 50% en centros de interpretación y visitantes, aulas de la naturaleza y puntos de información

Realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población juvenil

Cuando se desarrollen al aire libre, estas actividades podrán tener un 50% de su asistencia máxima habitual con un máximo de 200 participantes incluyendo los monitores. Cuando se desarrollen en espacios cerrados, será el 50% de la capacidad máxima del recinto, con un máximo de 100 participantes incluidos los monitores.

Otros locales o establecimientos comerciales y otros eventos y actividades

Con carácter general, cualquier otro local o establecimiento comercial para el que no se recojan expresamente unas condiciones de aforo podrá operar a un máximo del 50% de su capacidad.

Centros, servicios y establecimientos de servicios sociales

Se retoma las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad, así como los centros de día públicos y privados de menores, con un máximo de 10 personas en las actividades grupales, extremando las medidas de seguridad e higiene, evitando el transporte compartido y sin comedor.

En cuanto a los centros residenciales públicos y privados de protección y reforma de menores, empezarán a funcionar de acuerdo con la Guía de actuaciones durante la alerta sanitaria en los centros específicos protección a la infancia en Castilla y León.

Tampoco hay cambios en los puntos de encuentro familiar, que mantendrán una actividad presencial con cita previa, aunque sí que se elimina el máximo de una familia por estancia o espacio en las visitas presenciales, así como actividad en modo telemático.

Por su parte, las residencias juveniles y los albergues y espacios jóvenes mantienen un aforo del 50%.