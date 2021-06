​Astu hace autocrítica tras su marcha del Guijuelo: “Fichajes equívocos y renovaciones que no debería haber hecho dan este resultado”

El Club Deportivo Guijuelo anunciaba hace el martes la rescisión de contrato de Jorge González Rojo ‘Astu’ como director deportivo. El propio Astu se ha pasado por SALAMANCA24HORAS para valorar sus dos años en el club chacinero, realizar autocrítica sobre su trabajo y hablar del futuro.



Dos años en Guijuelo. “He estado trabajando en un ambiente profesional y con buenas personas. La pena es el resultado deportivo de la última temporada, que es desgraciadamente con lo que nos quedamos”.

Autocrítica. “Llevo haciéndola mucho. Desde enero. Cuando veo que el equipo no sale de abajo. Personal y profesionalmente lo he pasado mal. Intentas hacer cambios y deshacer errores anteriores. Pero tengo la conciencia tranquila porque siempre he trabajado al 200% porque he luchado en el ámbito deportivo y en otros ámbitos”.

Errores en la planificación. “Te pones a analizar todo y te confundes en incorporaciones. Creo que nombres por nombre, todos veíamos que no deberíamos haber pasado apuros. Pero no hemos sabido conjuntarlos. Es el mayor error. Fichajes equívocos y renovaciones que no debería haber hecho dan este resultado. Yo era el responsable del equipo”.

Si volvieses un año para atrás, ¿prescindirías otra vez de Ángel? “Respecto a eso no cambiaría nada. Siempre digo que yo creía que era la mejor decisión. Si volviese, sí rodearía a la gente nueva con otras personas. Repito, me equivocado en eso”.

Último mes. “Han sido días muy malos. Ha habido incertidumbre en le club y falta de claridad. No solo conmigo, sino también con mi grupo de trabajo. Estábamos ya trabajando para el futuro. Creo que siempre hay que hablar de cara y no ha sido el caso. Y eso ha perjudicado la imagen del club”.

Con quién se queda en esta etapa. “Te voy a dar varios nombres. Me quedo con Natalia, con volver a trabajar con Toni, con conocer una faceta de Chuchi que no conocía, con Jorge que apostó por mí y con conocer personas como Julián, Juan Pedro, Roberto Martín, Víctor, Lanas, Chus… son personas que han apoyado mucho”.

Futuro. “Quiero volver a los banquillos. Con esta experiencia de dos años, creo que me he formado mucho más. Desde la barrera creo que he aprendido cosas que no sabía controlar. Creo que ahora reúno más experiencias para poder volver a un banquillo. No estoy cerrado a nada porque tú sabes cómo es esto del fútbol y cambia de un momento para otro. Si me das a elegir, me quedo con el banquillo”.