​El Memorial Carlos Gil Pérez volverá a contar con la velocidad como ‘plato fuerte’

Este sábado se celebrará, desde las cinco y media de la tarde, la vigésimo tercera edición del Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca ‘Memorial Carlos Gil Pérez’. Será una edición especial en Las Pistas del estadio Helmántico, puesto que no podrá haber público en las gradas.



“Ha sido el año más difícil para poder cuadrar todo y también el que más ganas tenemos. No sabíamos si podríamos contar con apoyo, si los deportistas iban a querer venir… así hasta el mes de mayo. Y, con la bajada de contagios, la gente sí se ha animado más. No será un torneo con normalidad, pero sí cercano a la normalidad. No habrá público pero se podrá ver por internet y se actualizarán los resultados”, explica Casimiro Blanco, delegado provincial de atletismo, en SALAMANCA24HORAS.

Una vez más, el plato fuerte estará en las pruebas de velocidad con una gran participación en 100, 200 y 400 metros lisos. Nombres como Ángel David Rodríguez, Cristhoper Valdez, Ángela Tenorio, Álex Quiñonez o Sophie Becker darán calidad a estar pruebas.

Pero hay mucho más. En 800 metros femenino estará la salmantina Lorena García y también habrá mucha calidad en vallas (110 metros vallas en categoría masculina y 100 metros vallas en femenino). Además, Carlos Tobalina y Belén Toimil llegan como grandes dominadores en peso.