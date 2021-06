​Cristeto y una posible llegada al Salamanca CF UDS: “De momento no tengo oferta del club”

Carlos Cristeto ha vuelto a ser un futbolista muy importante en la Penya Deportiva. El centrocampista charro ha sido una de las piezas claves del equipo balear y cuenta con la oferta de renovación del club. Además, Cristeto, que sigue de cerca al Salamanca CF UDS, reconoce en SALAMANCA24HORAS que no cuenta con ninguna oferta del club salmantino.



Valoración. “Ha sido una temporada buena. En lo personal, he jugado todo y a buen nivel. He crecido como jugador. El equipo consiguió el objetivo y logró la salvación. Yo llevo tres años en la Penya y me han tratado desde casa”.

Continuidad. “Tengo la oferta de renovación encima de la mesa y estamos negociando unos flecos. También hay otros equipos que nos han llamado a mi representante y a mí. Estamos valorando todas las sensaciones”.

Primera RFEF. “Al final, es una liga nueva pero va a ser una pasada. Los campos van a ser muy buenos, equipos de gran nivel, jugadores de gran nivel… va a ser un buen escaparate. Tenemos todavía un poco incertidumbre hasta que se confirme todo”

Salamanca CF UDS. “Lo sigo mucho. Les he visto todos los partidos. Con Lolo han acabado a un nivel muy alto. Una alegría que no hayan descendidos. Hubiese sido un desastre.

¿Firmar en el Salamanca CF UDS? “De momento no tengo oferta del club”.