​Luis Acosta y Toni García coincidieron en el Navalcarnero: “Es un director deportivo que está en el día a día y era muy cercano a los jugadores”

Luis Acosta ha sido uno de los jugadores que se han revalorizado esta campaña en Unionistas. El mediocentro ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Hernán Pérez y se adaptó de forma notable al puesto de medio de contención. El propio Luis Acosta coincidió con el actual director deportivo del club, Toni García, en el Navalcarnero y explica en SALAMANCA24HORAS cómo es en el día a día.



Coincidió con Toni García en el Navalcarnero. “Fue realmente el final de temporada. Llegué en el mercado de invierno y él me lleva allí. Me conocía mucho también Calero, que estaba de entrenador. En el Navalcarnero hizo buenos equipos con presupuestos bajo. Yo sé que es un hombre muy trabajador, ve mucho fútbol y es insistente. Cuando quiere un jugador, lo intenta hasta el final”.

Trabajo. “Es muy cercano. Yo es cierto que estuve pocos meses pero sí me mostró su cercanía. Nunca está al margen del equipo y muy en el día a día. Es un director deportivo que está en el día a día y era muy cercano a los jugadores. Siempre intentaba solucionar cualquier problema”.

Renovación. “Me ha llamado para hablar pero yo estaba volviéndome a Cádiz en coche. Le di la enhorabuena pero no he podido hablar con él. Si el club considera que deben hacerme una propuesta, le escucharé. No sé si seguirá el míster. Si sigue, creo que querrá que yo también siga. Y escucharé a Unionistas”.