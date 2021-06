Salamanca baja a nivel 2 e Igea asegura que no se aplicarán las medidas acordadas para la 'Nueva normalidad': "Son más restrictivas y no tienen sentido"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado que la provincia de Salamanca bajará al nivel 2 de alerta sanitaria este viernes, una vez que se publique en el Bocyl. Los buenos datos relacionados con el coronavirus en la provincia salmantina han propiciado esta situación que incluso, si no hubiera que bajar progresivamente por todos los niveles cada quince días, podría estar en el nivel 1 al cumplir esos requisitos.

Esta nueva bajada de nivel afecta a toda la Comunidad y ha sido anunciada por Igea en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Una decisión que llega justo un día después de la aprobación en el Consejo Interterritorial de Salud de las nuevas medidas que se llevarán a cabo en el estado de 'Nueva normalidad'.

Un acuerdo consensuado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que ha traído cierta polémica, puesto que varios ejecutivos autonómicos no estaban conformes al tener que imponer restricciones más severas de las esperadas y que estaban programadas para niveles de alerta más altos.

Castilla y León se ha abstenido en la votación e Igea se ha mostrado contrario a estas nuevas normas que quieren "imponer" porque "no tiene sentido que aumentemos restricciones cuando está bajando la incidencia y la hospitalización", ha apuntado el vicepresidente que cree que el Consejo Interterritorial va a la "deriva y que la ministra intenta imponer, no consensuar".

De esta forma, Igea ha pedido que no se publique esta serie de recomendaciones porque tendremos que reclamar a la justicia: "aquí no vamos a aplicarlo. Me gustaría que se nos explicase si tiene algo que ver esta deriva del Consejo el fracaso político de lo ocurrido con las segundas dosis de los vacunados con AstraZeneca. Uno no puede hacer pagar sus frustraciones a sectores económicos concretos y debería intentar no llevarlo hacia el autoritarismo al que se está deslizando el Gobierno y en concreto el Ministerio de Sanidad en este Consejo", ha asegurado Igea. Precisamente, el vicepresidente ha apuntado que esas medidas no se pueden imponer desde el Ministerio de Sanidad, puesto que entran en "competencias exclusivas de la Junta".

"No estamos dispuestos a tomar medidas restrictivas y esperamos no vernos obligados ni al recurso ni a decir lo que públicamente no queremos decir en este momento", ha zanjado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

Por último, ha dicho que estas medidas estarán impuestas durante catorce días, momento en el que se valorará si la situación sanitaria permite bajar de nivel. No obstante, sí que ha confirmado que si la situación empeora en alguna provincia las medidas serán más restrictivas de carácter inmediato. Es decir, para bajar de nivel habrá que esperar catorce días, pero para subir, si la situación es mala, se hará sin esperar ese plazo.