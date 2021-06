​La USAL quiere hacer las graduaciones de este año en septiembre y octubre para que puedan ser “como se merecen, con familiares y amigos”

Este pasado sábado, 29 de mayo, casi 200 alumnos de sexto curso de Medicina de la Universidad de Salamanca celebraban su graduación en el Campo de Tiro. Un acto en el que, pese a haber profesores y bandas con el escudo del Estudio salmantino, no tuvo organización oficial, sino que fue el propio alumnado de Medicina el que realizó el evento.



Y es que la intención de la Universidad de Salamanca es poder realizar las graduaciones de todos los alumnos que terminan sus estudios en los meses de septiembre y octubre para así poder celebrarse “como se merece ese momento tan importante en sus vidas”, y principalmente que puedan asistir “todos sus familiares y amigos”.

Precisamente, la graduación de Medicina no pudo contar con la asistencia de nadie más que no fueran los propios alumnos o los 10 profesores invitados, ya que también había restricciones por el foro. Una ceremonia ‘íntima’ -aunque con casi 200 personas no se puede calificar como tal- es lo que se pretende evitar, pero como la situación epidemiológica no lo permite, se quiere esperar a que prácticamente la totalidad de la población adulta esté vacunada.

De hecho, el pasado 18 de marzo, la vicerrectora de Estudiantes, Celia Aramburu, mantuvo una reunión con los vicedecanos de Estudiantes y los subdirectores de todos los centros del Estudio salmantino, acordándose entonces de manera unánime el aplazar las graduaciones al inicio del curso 2021/2022.

Este acuerdo se ratificó, también por unanimidad, el pasado 28 de mayo, a sabiendas de que un día después, los estudiantes de Medicina -que, según ha podido saber este diario, no estuvieron muy lejos de celebrar su graduación en la Hospedería Fonseca- iban a festejar su final de curso.

Así, desde el Vicerrectorado de Estudiantes se ha señalado a SALAMANCA24HORAS que las graduaciones que se celebren no están respaldadas por el acuerdo alcanzado por todos los centros de la USAL, e insisten en que en su opinión es mejor esperar a que mejore la situación epidemiológica y avance la vacunación para que familiares, amigos y seres queridos puedan acompañar a los estudiantes en un acto en el que se celebra “el esfuerzo de los años que han pasado en la Universidad de Salamanca”.