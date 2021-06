El técnico de Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, ha analizado uno a uno en SALAMANCA24HORAS a sus once jugadoras para la temporada 2021/22.

KAHLEAH: Espero que nos de verticalidad, intensidad y siga creciendo en su juego. Es muy completa, pero será un error si la comparamos con Tiff o creamos falsas expectativas, hay que dejarla un tiempo para entender al equipo y sentirse cómoda.



NOGAYE: Se puede adaptar muy bien a nuestra idea de juego. Puede ocupar cualquiera de nuestras posiciones interiores y eso la hace versátil para jugar con muchas de sus compañeras en pista. Debe seguir creciendo y mejorando en su solidez, dureza y agresividad (bien entendida).



FASOULAS: Jugadora muy joven, con talento, muy buena finalizadora cerca del aro. Tiene mucha proyección pero debe mejorar en varias facetas, muchas de ellas relacionadas con su físico. Creo que va a llegar con buena mentalidad y espero que sea una relación positiva para el equipo y para ella, una relación de ganar/ganar.



SILVIA: Silvia seguirá siendo Silvia. Nuestro faro en todo lo que hacemos y el ejemplo a seguir para todas de lo que debe ser cada pieza del equipo.



MAITE: Tiene que seguir creciendo y fortaleciéndose mental y físicamente. Es el futuro del equipo pero para eso ha de ser perseverante en el presente. Muy importante para nosotros respecto a lo que ya somos y a lo que queremos ser.



ANDREA: Jugadora y personalidad muy importante para el grupo. No es fácil encontrar alguien como ella, capaz de asumir decisiones del entrenador, esperar sus momentos y cuando estos aparecen, aprovecharlos y dar el máximo. Para mi es muy importante que esté con nosotros y espero que este verano le venga muy bien para fortalecerse físicamente y venir con la mejor energía y mentalidad desde el principo.



LEO: Creo que Leo ha entendido que quien no mejora, empeora y está haciendo de su día a día su mejor arma para ser mejor individual y colectivamente. Es muy importante que siga así, que nunca se conforme y que siempre esté dispuesta a aportar cuando la necesitemos. Es muy fuerte mentalmente y nos da cosas que sólo ella es capaz por su autoconfianza (que espero siga llegando de su buen trabajo diario).



KARLIE: Pieza clave en el grupo por muchas razones. Sabe que puede aún ser mejor y es exigente con ella misma. La competencia será alta en su posición y deberá seguir aportando atrás, en rebote y mejorando facetas del juego como su dribling, penetraciones y lectura del juego. Fue clave la temporada pasada y estoy seguro que lo volverá a ser, es fundamental para nuestra cohesión.



LOU: Me preocupa su verano y cómo llegará tras tanta exigencia competitiva. Creo que habrá que analizar bien su llegada, cómo meterla en el equipo de nuevo y tener paciencia. Además queremos que sea, si las lesiones en general nos lo permiten, más versátil en su juego. Repito, paciencia al principio; el objetivo es conseguir que siga creciendo en muchos aspectos, eso es muy importante para ella y lo será, como consecuencia, para el equipo.



MESE: Me preocupan sus problemas físicos. Tiene un verano sin compromisos para mejorar todo lo que sea posible este aspecto. Necesita entrenar para mejorar y si por esos problemas no puede mantener un ritmo adecuado de trabajo no progresará (la pescadilla que se muerde la cola). Queremos hacer un seguimiento correcto de su evolución este verano porque nos preocupa el cómo llegará en Agosto. El trabajo con ella no para porque queremos que siga evolucionando, que no se estanque ni viva en zona de confort. Si físicamente responde tiene talento y entiende muy bien el juego pero todo debe ir unido pensando en que sea lo mejor que pueda llegar a ser.



BELLA: Tiene todo por delante y espero que llegando desde el inicio (final WNBA), pueda trabajar más con el equipo e individualmente porque lo necesita. Mucha proyección, es una jugadora muy predispuesta a mejorar, muy entrenable. A nivel personal es exigente pero siempre excelente en su cultura de lo que es un equipo y del respeto por los demás, es un perfil que a nosotros nos importa y preocupa mucho para mantener valores y principios fundamentales en el equipo.