​Álvaro Molina: “Yo no descarto jugar en Salamanca”

Álvaro Molina es uno de los futbolistas charros ‘exiliados’. El central ha cuajado una buena campaña a nivel individual en el Melilla y ha tenido una gran competencia con Alberto González y Jesús Muñoz. El charro reconoce en SALAMANCA24HORAS que le gustaría jugar de nuevo en Salamanca y también que cuenta con ofertas de equipos de Primera RFEF.



Valoración. “A nivel grupal, la temporada ha sido mala. No hemos cumplido el objetivo porque fuimos a un proyecto de subir a Segunda y hemos acabado jugando por no descender. El formato de la competición y la presión del club ha llevado a equipos como el nuestro a pegarse a un batacazo. A nivel individual, la temporada bastante buena. He jugado casi todo cuando he estado disponible”.

Alberto González y Jesús Muñoz. “He tenido muy buena competencia. Me llevo muy bien con los dos. Son dos compañeros muy buenos. La competición interna es buena y le va bien al equipo. Cualquiera de los tres, hemos rendido a buen nivel”.

Futuro. “Un poco incierto. Es momento de tomar decisiones y sentarse contra la mesa para saber qué rumbo tomar. Estoy esperando. A día de hoy tengo ofertas de Primera RFEF sobre la mesa. Me gustaría estar en esa categoría. Será un buen escaparate. También hay proyectos buenos en Segunda RFEF como Córdoba, Numancia, Salamanca, Melilla o Hércules.

Seguimiento del fútbol charro. “Lo he seguido mucho. Nos enfrentamos en Copa a Unionistas con el Melilla. He visto equipos competitivos. He seguido mucho a Unionistas y Salamanca. Uno porque Lolo fue para allá y había jugadores como Juancho y también tengo amigos en Unionistas como Carlos y Diego. El fútbol charro te interesa. He visto muy bien a las dos plantillas, sobre todo el inicio de Unionistas y el final del Salamanca. Unionistas ha dado un gran nivel. La pena fue la guinda del pastel que era jugar el playoff. Solo queda felicitarles”.

Volver a jugar en Salamanca. “Yo no descarto jugar en Salamanca. Jugar en casa siempre es un aliciente por tema familiar y por amistades. Pero no tengo ninguna oferta de ninguno de los tres equipos, que sí tuve otros años. Tengo ofertas de Primera RFEF pero voy a esperar”.