​Saltinvanquis se prepara para su presentación en el DA2: “Si nos cuentas hace tres meses lo que nos está pasando, no te creemos”

El próximo sábado, 12 de junio, se celebra San Juan de Sahagún, patrón de la ciudad de Salamanca. Y aunque no podrá festejarse con los habituales fuegos artificiales, las actividades culturales sí que se mantendrán y, de hecho, resonarán con más fuerza que nunca, ya que al concierto que dará La Oreja de Van Gogh el viernes se le sumará el de Nil Moliner el propio sábado.



Pero dos horas antes que el artista catalán, a las 19 horas, actuarán en el Patio del DA2 los ganadores del primer Concurso de Bandas de Salamanca. Se trata del grupo charro ‘Saltinvanquis’, que presentarán en directo su primer disco, ‘Amar hasta doler’, que también da nombre a su primer single.

Su cantante, Manu Corrales, atiende a SALAMANCA24HORAS con la cabeza ya puesta en el sábado que viene en lo que será su primer gran concierto después de la pandemia y de grabar el disco. Un disco que ha supuesto, como reconoce, “un avance y un salto a nivel musical”, ya que han pasado de tocar en salas charras en acústico -él y Bruno Pino, el otro integrante de Saltinvanquis- a juntarse con músicos que son “de lo más top de Salamanca”.

El concierto de este sábado será el primer gran concierto que realmente den, aunque no es su primera actuación. Saltinvanquis tiene un gran recorrido en pequeñas salas salmantinas, como pueden ser La Chica de Ayer, el Holy, el Super 8 y el Malabar. Eso en Salamanca, porque también han interpretado su música en Monsagro y Béjar. “En todos estos conciertos teníamos una miniproyección y la sensación de que la cosa iba funcionando”, cuenta Manu.

Sin embargo, este va a ser su primera gran actuación. Si en el Concurso de Bandas tocaron en la Sala B ante 68 personas, esta vez lo harán en el DA2 ante 328 como máximo. Y, de momento, más de tres cuartas partes de las localidades ya se han repartido, lo que está siendo un sueño para Saltinvanquis. “Si nos lo dices hace tres meses, no te creemos”, resume Manu, quien recuerda que todavía se pueden obtener invitaciones gratuitas a través del siguiente enlace.

Un concierto, además, en el que puede que haya alguna sorpresa en forma de tema inédito. Porque aunque Saltinvanquis están centrándose en darle promoción al disco, lo cierto es que no paran y siguen grabando nuevos temas. “No sabemos si es para un segundo disco o para lanzarlos en singles individuales y, cuando tengamos un número importante, recopilarlos”.

“No sé si la pandemia nos ha venido bien, pero desde luego que mal no nos va”

Respecto al futuro, Saltinvanquis está trabajando para lograr salas en las que actuar en Madrid, Extremadura y Andalucía, porque es “donde creemos que nuestro estilo puede funcionar mejor". Tampoco olvidan ciudades de Castilla y León como Valladolid, León, Zamora o Ávila, donde les gustaría ir no tardando mucho, aunque “con este tema de la pandemia y las restricciones en el interior, estamos esperando que se aclare todo un poco”.

Precisamente, sobre si la pandemia les ha venido bien o mal a Saltinvanquis, Manu no sabe qué contestar exactamente, porque “por un lado, la reducción de aforo limita y no es lo mismo tocar en la Sala B con normalidad que con el aforo reducido; pero por otro, que se cuelgue el cartel de sold out ayuda en la promoción y la visibilidad”.

Sea como fuere, lo que sí reconoce el cantante de Saltinvanquis es que mal no les va y que todos sus éxitos se están produciendo en plena pandemia: la grabación del disco, el Concurso de Bandas, el concierto en el DA2… “No te sabría decir. ¿No habría pasado lo mismo si no hubiera pandemia? Puede ser, pero la realidad es que todo lo que nos ha pasado ha sido en pandemia, y por suerte nos va bien”, indica.

Eso sí, también recalca que hay problemas, porque “buscas salas y lugares y no todos están abiertos; o intentas meter la cabeza en algún festival y es complicado, porque ya tienen la programación del año que cancelaron, y suelen usar ese cartel”. En definitiva, “hay pros y contras a nivel cultural”, apunta, y pide que no abandonen tanto este sector. “Que habiliten más lugares para tocar o que tengan más mano ancha y den ayudas para tocar los grupos”, reclama, matizando que “lo principal, eso sí, es el bienestar y la seguridad de la ciudadanía”.

Un disco que nació antes de la pandemia pero que tomó impulso tras el Concurso de Bandas

Se da la circunstancia de que Saltinvanquis comenzaron a grabar su disco antes de la pandemia. “Realizamos un crowdfunding en el que queríamos recaudar 2.500 euros, y llegamos a los 3.000”, señala Manu. Ese dinero les permitió meterse en Arcane Planet Studios y comenzar a grabar y maquetar, pero el Concurso de Bandas de Salamanca, fue el impulso definitivo.

De hecho, cuando lo ganaron con la decisión unánime de todo el jurado fue cuando verdaderamente se dieron cuenta de que era un punto de inflexión, de que “a lo mejor podemos llegar o intentar llegar a algo”. Por ese motivo decidieron tomarse más en serio todavía el disco que estaba fraguándose, mirar más al detalle las canciones y comenzar a planificar los directos.

“Nos centramos más a fondo en grabar, maquetar y arreglar los temas, y el máster y la mezcla la hicimos en Estudio Uno, en Madrid”, prosigue el cantante de Saltinvanquis, quien recuerda que la idea del disco fue de su manager, Rubén Benito, quien se ofreció a llevarles tras un concierto en La Chica de Ayer (local del que es dueño).

Tanto en el disco como en el concierto del DA2, Manu Corrales (voz y guitarra rítmica) y Bruno Pino (guitarra clásica y coros) estarán acompañados por Christian Murgui (batería), David Toledo (guitarra eléctrica), David Gómez (teclados) y Máx Echevarría (bajo).

Precisamente, este pasado 4 de junio salió el disco a la venta, aunque en plataformas digitales, como Spotify o YouTube, ya se ha podido disfrutar desde hace días. Si alguien desea comprarlo puede hacerlo tanto a través del perfil de Instagram de Saltinvanquis como por la página de Maldito Records.

Un grupo con base flamenca pero con influencias de rock, funk y reggae

Para quienes no los conozcan, Manu trata de definir a Saltinvanquis como un grupo que hace “música underground fusión”, con el hilo conductor de flamenco y con matices de funk, rock y reggae. Aunque, como reconoce entre risas, “no sabemos cómo denominarlo exactamente”, y admite tener influencias de Ketama, Los Delnqüentes y Extremoduro.

En definitiva, música española que se está empezando a perder por el boom del reggaetón o el trap, indica Manu, quien hace una defensa de esta música propia de aquí “aunque no tenga tanta visibilidad en el exterior”.

¿Cómo hacen Saltinvanquis sus temas? “Todos son pensamientos, normalmente míos que suelo escribir en primera persona. Son vivencias y etapas que narran, por ejemplo, una relación sentimental”, detalla Manu, que pone como ejemplo su disco ‘Amar hasta doler’, en el que se habla del inicio de una relación y de la ruptura, entre otras etapas más complejas.

Pero así nacen. Luego hay que escribir la base musical, y posteriormente llega uno de los momentos más complicados, que es hacer todos los arreglos. Para ello, han contado con la ayuda fundamental de Máx Echevarría, que hace de productor y arreglista del disco. Especialmente difíciles fueron, según reconoce Manu, los temas Perro callejero o Rosa de los vientos, que llevan una gran instrumentación detrás.

A ello hay que sumarle toda la producción que lleva el tema y, una vez en el estudio, grabar, rectificar y ver qué encaja y qué no. “El final de Frío, por ejemplo, se nos ocurrió en el mismo estudio. Y es que todos los temas hay que acabar rectificándolos y ver dónde se pueden mejorar”, sentencia.