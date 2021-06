​El Salamanca CF UDS B estará en la Tercera RFEF y el Peñaranda desciende a Regional de Aficionados

Peñaranda 0–0 Bupolsa



El Peñaranda certificó su descenso a Regional de Aficionados tras empatar a cero ante el Bupolsa. Los morados buscaron la victoria hasta el final y, especialmente, gozaron de una clara ocasión a falta de tres minutos por medio de Raúl Vicente. Sin embargo, el pitido final hace que los de Peque se queden sin opciones matemáticas de jugar en la próxima Tercera RFEF.

Santa Marta 1–1 Almazán

El Santa Marta sumó un punto más en la lucha por no descender. Los tormesinos igualaron a uno ante el Almazán en el San Casto. Los sorianos golpearon a cinco minutos para el descanso pero More, con su gol, puso de nuevo las tablas antes del intermedio. En la segunda mitad, el Santa Marta estuvo a punto de lograr la victoria pero Montes no acertó con su disparo cuando transcurría una hora de partido.

Salamanca CF UDS B 2–0 Diocesanos

El Salamanca CF UDS B certificó su pase a la Tercera RFEF. Los de Javi Guillén ganaron por 2-0 al Diocesanos en el estadio Helmántico. Martín Cascajo realizó dos grandes paradas mediada la primera parte y, antes del descanso, Nico López ponía en ventaja a los locales. El definitivo 2-0 no llegó hasta el minuto doce de la segunda mitad, cuando Ibra superaba al meta rival y certificaba la victoria del filial del Salamanca CF UDS.