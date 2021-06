Multadas 30 personas en la calle San Justo por no llevar mascarilla ni guardar la distancia de seguridad

Casi 60 propuestas de sanción ha realizado la Policía Local de Salamanca esta pasada noche por infracciones varias, destacando el no hacer uso de la obligatoria mascarilla.

En la calle San Justo, 30 personas fueron sancionada por no llevarla, o mal puesta, y no guardar la distancia de seguridad. A estas multas se suman otras 18 propuestas de sanción por similares incumplimientos.

Los agentes también han levantado dos actas en un establecimiento por no presentar la pertinente licencia y por no procurar la distancia exigida entre clientes. Asimismo, ocho clientes han sido sancionados por no llevar puesta la mascarilla. En otro establecimiento, levantaron acta por sacar un altavoz a la calle.

La Policía Local también ha intervenido en la plaza de Colón, donde se estaba realizando un botellón, otra intervención por ruidos y molestias en una vivienda particular y otras cinco sanciones por fumar sin respetar la distancia.