Borja Sánchez, 'rival' de Unionistas en la Primera RFEF: "Ha hecho un año increíble"

Borja Sánchez dejó un grato recuerdo en Salamanca tras su paso por la extinta Unión. El futbolista de Arenas de San Pedro milita en la actualidad en la UD San Sebastián de los Reyes. Esta campaña, Borja Sánchez ha jugado el playoff de ascenso a Segunda División pero su equipo fue apeado en semifinales por el Algeciras.

Valoración. “Ha sido un año muy bueno para los jugadores y el club. Pero te ves en el playoff y siempre quieren culminarlo bien. No ha sido el caso. No nos dio para subir a Segunda. Hemos estado muy fuertes toda la temporada porque nuestro grupo era con Baleares, Castilla…”.

Plano personal. “En lo personal me he visto bien. He jugado prácticamente todo de mediocentro y el míster me ha dado confianza. Marcos me comunicó que iba a ser el ‘8’ y me dijo que fuese yo y que disfrutase. Los años también te dan experiencia para poder jugar en diferentes posiciones”.

Primera RFEF. "Van a tener que pulir muchas cosas. Vendieron una cosa que no ha sido lo que va a ser. Sí va a ser más atractiva que la Segunda B porque hay menos equipos y sube el nivel. Va a obligar estar al 200% todo el año. Pero la RFEF no ha cumplido con todas las expectativas que generaron".

Futuro. "Me he asegurado continuar. Pero ya sabes cómo funciona el fútbol. Habrá que retocar unas cosas. Tomé la decisión de unirme al Sanse por el tema de mi familia. Estamos muy contentos aquí. Entiendo que seguiré aquí".

Fútbol salmantino. "Miro de reojo y mucho a Unionistas. Ha hecho un año increíble y su temporada es excepcional. La temporada del Salamanca ha sido muy difícil. Nadie les esperaba tan abajo".

Salida de Piojo. “Ya sabes el cariño que le tengo a Piojo. Siempre le voy a desear lo mejor. Y creo que no se fue de la forma más justa. Tenian que haber sido más justos con él. Bajó a Tercera porque se mostraba muy ilusionado con el proyecto. A mí me dolió su salida así. Son cosas que pasan en el fútbol”.