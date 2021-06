VÍDEO | Amazon estrena una iniciativa para promocionar a artesanos de las rutas del Camino de Santiago, con parada en Salamanca

Productos locales de artesanía, hechos con mimo y dedicación. Esta es la esencia de The Handmade Tour: El Camino, una iniciativa de Amazon y Amazon Handmade en la que, a través diferentes artesanos situados en distintas rutas del Camino de Santiago, quiere mostrar su compromiso y dar visibilidad a los productos locales y a la pasión de las pequeñas empresas que los crean y que venden en Amazon.es.

Con motivo del año Xacobeo, este particular viaje recorre puntos representativos del Camino Francés, el Camino del Norte o la Ruta de la Plata y muestra las historias de 7 artesanos de distintas provincias españolas. Artesanos que buscan la inspiración en el entorno.





Rutas y caminos que se funden en este viaje que invita a descubrir exquisiteces como las piezas de cuero de Artesanía Villarramiel, los bolsos hechos a mano por ElyEli, la papelería artesanal de Artpapel, los juguetes educativos hechos en madera de Tuquinos, las creaciones de cerámica y la azulejería del siglo XVI de Tierra de Sevilla y la cosmética natural de Sarabell Nature, de Salamanca.



Sarabell Nature es el proyecto de Sara García, que lleva 20 años al frente de un salón de belleza en Salamanca, trabajando con aceites vegetales, arcillas, plantas y preciados aceites esenciales. Dentro de su salón, cuenta con una pequeña peluquería que, hace un año aproximadamente, transformó en biopeluquería, y a raíz de ahí comienzo su aventura en el estudio de las plantas ayurvédicas.









En la biopeluquería, Sara ofrece distintos tratamientos, todos con plantas, aceites y mantecas vegetales; desde color (con henna y otras plantas) hasta tratamientos de extrahidtratación, Detox, Energía y Purificantes. Y así nació su pequeño laboratorio, donde fabrica sus champús sólidos, acondicionadores y demás productos dentro de su filosofía de "no plástico”, “no crueldad animal”. "No me dirijo a un público exclusivamente vegano, sino que quiero que mis productos lleguen a todo el mundo, promoviendo la calidad y la salud por encima de cualquier otro factor", explica Sara García.