Frank Maglio Tico, el nuevo cantante de rock que se hace viral en las redes, es un loro

Ofrecer una buena versión de los Beatles o de AC/DC es realmente complicado. Sin embargo, ha nacido un nuevo personaje que no solo lo borda, sino que parece haber nacido para ser una estrella. De hecho, tiene poco que envidiar a muchos Youtubers.

Se lama Frank Maglio Tico, y se trata de un loro que canta mientras su dueño le acompaña con la guitarra. Sus temas clásicos como señala LaSexta son “Here Comes The Sun” o “The Beatles” entre otras. Canciones versionadas por él mismo, que se han hecho virales en You Tube, y que ya cuentan con más de 60.000 reproducciones como podemos comprobar en su canal de You Tube ‘Frank Maglio & the Man’.