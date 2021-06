La ministra de Trabajo garantiza "una reforma sustancial" del contrato temporal para acabar con los "abusos"

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que el Gobierno va a emprender una reforma "sustancial, de fondo y de calado" del contrato temporal, como consta en las recomendaciones a España de la Comisión Europea.

En todo caso, ha señalado que no sólo es que lo pida Bruselas, sino que España cuenta con un modelo "brutal" de contratación, que no ha funcionado, y que es la "gran anomalía" española.

"Vamos a reducir la temporalidad de los contratos y vamos a ser europeos. El principio fundamental de la contratación en España va a ser la estabilidad en el empleo y sólo se acudirá a una modalidad temporal cuando exista una causa que lo justifique", ha afirmado la ministra.

Díaz ha denunciado que existe un "abuso" de ciertas modalidades contractuales de carácter temporal, entre ellas la de obra o servicio determinado, sobre la que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia "contundente" en la que constata que se cometen "fraudes masivos" con este tipo de contrato.

"Va a ser una reforma de calado, estructural, clarísima, en la que se tendrá que justificar la causa, y vamos a intentar abordar el problema eterno, que no es una maldición divina ni una plaga, de la temporalidad", ha insistido la ministra, quien, no obstante, no ha concretado el alcance de esta reforma porque se está trabajando en el diálogo social.

Díaz ha recordado que antes de 2007 la tasa de temporalidad en España era del 35%, porcentaje que con la crisis financiera bajó al 26% y que ahora se mantiene en torno a esa cifra.

"No podemos continuar así", ha declarado la ministra, que ha enfatizado que "una empresa que tiene trabajos precarios es una empresa precaria" y que la reforma que pretende el Gobierno será "buena" tanto para empresas como para trabajadores.