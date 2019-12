Agenda cultural para el último trimestre del año

DICIEMBRE

JUEVES 19

Literatura en Salamanca Coffee

A las 19 horas, ‘Lo inesperado’, de Sandra Marcos Recio. Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES 20

Música en el Teatro Liceo

A las 21 horas, concierto de la Banda Municipal de Música de Salamanca. Entradas 5 euros.

SÁBADO 21

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, ‘Mi última noche con Sara’. Entradas 12, 16 y 20 euros.

Música en el CAEM

A las 21 horas, concierto de Alabama Gospel Choir. Entradas 23, 26 y 30 euros.

DOMINGO 22

Teatro Familiar en el Liceo

A las 18 horas, ‘Descubriendo la Isla del Tesoro’. Entrada 5 euros.

VIERNES 27

Música en el Teatro Liceo

A las 20 horas, ‘Oratorio de Navidad’ de J.S. Bach, de Ars Nova, Fepcosal y el Coro del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. Entrada 10 y 15 euros.

SÁBADO 28

Zarzuela en el CAEM

A las 21 horas, ‘La Revoltosa’. Entrada 18, 25 y 30 euros.

DOMINGO 29

Teatro en el Liceo

A las 18 horas, ‘Encuentracuentos’, de la compañía Marcel Gros. Entrada 5 euros.





2020 ENERO

MIÉRCOLES 1

Música en el CAEM

A las 19 horas, Concierto de Año Nuevo, de la Strauss Festival Orchestra y Ballet. Entradas 15, 20 y 25 euros.

JUEVES 2

Magia en el Liceo

A las 18 horas, gala internacional ‘Los mejores magos del mundo’, con Mag Lari, Huang Wen Yu, Elastic & Francesca, Ta Na Manga, Tango Act y Arno. Entradas 15, 20 y 23 euros.

A las 21 horas, gala internacional ‘Los mejores magos del mundo’, con Mag Lari, Huang Wen Yu, Elastic & Francesca, Ta Na Manga, Tango Act y Arno. Entradas 15, 20 y 23 euros.

SÁBADO 4

Ballet en el CAEM

A las 19 horas. 'La Bella Durmiente', interpretada por el Ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov. Entradas a 20, 25 y 30 euros.

DOMINGO 5

Cabalgata de Reyes

A las 19 horas, salida desde el CEIP Rufino Blanco. Recorrerá La Alamedilla, Canalejas, plaza de España, avenida de Mirat, puerta Zamora, paseo de Carmelitas, plaza de la Fuente, Peña Primera, Íscar Peyra, Juan del Rey, plaza del Corrillo, Plaza Mayor, plaza Poeta Iglesias, San Pablo, San Justo, Gran Vía, plaza de España, Comuneros, La Alamedilla y Rufino Blanco.

VIERNES 10

Música en la Sala B del CAEM

A las 22 horas, Los Chikos del Maíz presentan ‘Comanchería’. Entradas 18 euros en taquilla (las anticipadas están agotadas).

VIERNES 17

Ciclo de Conciertos de Música de Cámara y Solistas en el Teatro Liceo

A las 20 horas, cuarteto Calidore String Quartet junto a la oboísta Cristina Gómez. Entrada con abono o 12, 16, 18 y 20 euros.

Música en la Sala B del CAEM

A las 22 horas, Freedonia presenta Conciencia. Entradas anticipadas 18 euros, 22 euros en taquilla.

SÁBADO 18

Teatro en el Liceo

A las 20 horas, Lehman Trilogy, con Pepe Lorente, Víctor Clavijo, Darío Paso, Litus, Aitor Beltrán y Leo Rivera. Entradas 12, 16 y 20 euros.

Música en el CAEM

A las 20:30 horas, ‘Voces en Resistencia’, de El Cabrero, en el ciclo MásFlamenco. Entradas 20 y 25 euros (más gastos de gestión).

DOMINGO 19

Teatro en el Liceo

A las 18 horas, ‘La aventura de aburrirse’, de la compañía L’estaquirot Teatre. Entradas 5 euros.

VIERNES 24

Circo en el CAEM

A las 20 horas, Dream Journey, del Gran Circo Acrobático de China. Entradas 10, 14 y 18 euros.

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, ‘El coronel no tiene quién le escriba’, con Imanol Arias. Entradas 15, 20 y 25 euros.

SÁBADO 25

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, ‘El coronel no tiene quién le escriba’, con Imanol Arias. Entradas 15, 20 y 25 euros.

MARTES 28

Literatura en la Sala de la Palabra

A las 20 horas, ‘Poemas de sangre’, de Marga Clark. Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES 31

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, ‘Todas hieren y una mata’, de la compañía Ay Teatro. Entradas 9, 12 y 15 euros.





FEBRERO

SÁBADO 1

Comedia en el CAEM

A las 18:30 horas, ‘El sentido del humor: Dos tontos y yo’, con Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota. Entradas 25, 28, 30, 32 y 36 euros.

Música en el Liceo

A las 21 horas, Folklorquiando, de Gabriel Calvo. Entrada 8 euros.

Comedia en el CAEM

A las 21:30 horas, ‘El sentido del humor: Dos tontos y yo’, con Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota. Entradas 25, 28, 30, 32 y 36 euros.

DOMINGO 2

Teatro en el Liceo

A las 18 horas, ‘Clownbatientes’, de la compañía Imaginart. Entrada 5 euros.

JUEVES 6

Literatura en la Sala de la Palabra

A las 20 horas, ‘Sol Volcado’, de Ingrid Jonker. Con Agustín B. Sequeros e Isabel Bernardo. Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES 7

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, ‘Señora de rojo sobre fondo gris’, con José Sacristán. Entradas 15, 20 y 25 euros.

Música en la Sala B del CAEM

A las 22 horas, Kike M y The Son of Wood. Entrada 6 euros anticipada y 8 euros en taquilla.

SÁBADO 8

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, ‘Señora de rojo sobre fondo gris’, con José Sacristán. Entradas 15, 20 y 25 euros.

Música en la Sala B del CAEM

A las 22 horas, Santiago Campillo + Sadia. Entrada 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla.

LUNES 10

Ciclo de Conciertos de Música de Cámara y Solistas en el Teatro Liceo

A las 20 horas, Enrique Bagaría. Entrada con abono o 12, 16, 18 y 20 euros.

VIERNES 14

Circo en el CAEM

A las 18:45 horas, ‘Circlassica: Una historia de Emilio Aragón’. Entradas 25, 35, 45 y 50 euros más gastos de gestión.

Música en el Teatro Liceo

A las 21 horas, Zenet con ‘La Guapería’. Entradas 20, 22 y 24 euros más gastos de gestión.

SÁBADO 15

Circo en el CAEM

A las 16:30 horas, ‘Circlassica: Una historia de Emilio Aragón’. Entradas 25, 35, 45 y 50 euros más gastos de gestión.

Circo en el CAEM

A las 19:30 horas, ‘Circlassica: Una historia de Emilio Aragón’. Entradas 25, 35, 45 y 50 euros más gastos de gestión.

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, ‘Las cosas que sé que son verdad’, con Verónica Forqué, Julio Vélez o Borja Maestre. Entradas 15, 20 y 25 euros.

DOMINGO 16

Circo en el CAEM

A las 12 horas, ‘Circlassica: Una historia de Emilio Aragón’. Entradas 25, 35, 45 y 50 euros más gastos de gestión.

Circo en el CAEM

A las 16:30 horas, ‘Circlassica: Una historia de Emilio Aragón’. Entradas 25, 35, 45 y 50 euros más gastos de gestión.

LUNES 17

Ciclo de Conciertos de Música de Cámara y Solistas en el Teatro Liceo

A las 20 horas, Josep Colom y Nicolás Chumachenco. Entrada con abono o 12, 16, 18 y 20 euros.

SÁBADO 22

Música en el CAEM

A las 20:30 horas, El Arrebato con su ‘Tour Abrazos’. Entradas 26,50, 31,50 y 36,50 euros.

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, ‘Intocables’, con Roberto Álvarez y Jimmy Roca. Entradas 12, 16 y 20 euros.

DOMINGO 23

Teatro en el Liceo

A las 18 horas, ‘El tesoro de Barracuda’, de la compañía A la sombrita títeres. Entradas 5 euros.

JUEVES 27

La Palabra en el Liceo

A las 20:15 horas, presentación del cartel de la Semana Santa 2020. Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES 28

Música en la Sala B del CAEM

A las 22 horas, Paté de Pato y su ‘Sobreviviendo en el Trayecto Tour’. Entradas 5 euros anticipada y 8 euros el día del concierto.

SÁBADO 29

Música en la Sala B

Desde las 17:30 horas, Jump & Jive Festival. Con taller de baile, DJ y conciertos. Entradas 10 y 12 euros anticipadas y 15 euros el día del concierto.

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, estreno absoluto de ‘45’, del a compañía Intrussión Teatro. Entradas 9, 12 y 15 euros.





MARZO

DOMINGO 1

Teatro en el Liceo

A las 18 horas, ‘Alicia’, de la compañía Teloncillo Teatro. Entradas 5 euros.

Música en el CAEM

A las 19 horas, segundo concierto de la temporada de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca. Entrada 3 euros.

LUNES 2

Ciclo de Conciertos de Música de Cámara y Solistas en el Teatro Liceo

A las 20 horas, Azahar Ensemble. Entrada con abono o 12, 16, 18 y 20 euros.

LUNES 23

Ciclo de Conciertos de Música de Cámara y Solistas en el Teatro Liceo

A las 20 horas, Eduardo Inestal y Joaquín Clerch. Entrada con abono

JUEVES 5

Música en el Liceo

A las 21 horas, Funambulista. Entradas 12, 15 y 18 euros.

Música en la Sala B del CAEM

A las 22 horas, Dani Fernández y su gira ‘Incendios’. Entradas 15 euros, 19 euros el día del concierto y 25 euros entrada Golden.

VIERNES 6

Música en el CAEM

A las 21 horas, India Martínez y su gira ‘Palmeras’. Entradas 30, 35 y 40 euros.

SÁBADO 7

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, ‘Los Hijos’, con Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent. Entradas 15, 20 y 25 euros.

DOMINGO 8

Música en el CAEM

A las 17 horas, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria interpreta ‘Las Cigarreras’. Entradas 12 euros.

VIERNES 13

Música en el CAEM

A las 21:30 horas, Los Secretos llegan con ‘Mi Paraíso’. Entradas 25, 35 y 38 euros más gastos de gestión.

SÁBADO 14

Música en la Sala B del CAEM

A las 20 horas, Salamanca Town of Rock’n’Roll, con The Avengers, Los Faraones y The Rotten Rockers. Entradas 18 euros.

Danza en el Liceo

A las 21 horas, ‘Juana’, de la compañía Losdedae. Entradas 12, 16 y 20 euros.

DOMINGO 15

Teatro en el Liceo

A las 18 horas, ‘Acróbata y arlequín’, de la compañía La Maquiné. Entradas 5 euros.

JUEVES 19

La Palabra en el Liceo

A las 20:15 horas, presentación de la revista de la Tertulia Cofrade Pasión. Entrada libre hasta completar el aforo.

VIERNES 20

Música en la Sala B del CAEM

A las 22 horas, Rodrigo Cuevas y su ‘Trópico de Covadonga’. Entradas 10 euros anticipadas y 12 euros en taquilla.

SÁBADO 21

Ópera en el Liceo

A las 19 horas, el Rigoletto de Verdi, de la Ópera Nacional de Moldavia. Entradas 32 y 37 euros.

DOMINGO 22

Ballet en el CAEM

A las 19 horas, Giselle, de la St. Petersburg Festival Ballet. Entradas 30, 33 y 35 euros.

LUNES 23

Música en el Liceo: VIII Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas

A las 20 horas, Eduardo Inestal y Joaquín Clerch con su dúo de guitarras. Entradas por abono o 12, 16, 18 y 20 euros.

MARTES 24

Música en el Liceo

A las 20:30 horas, Concierto de Primavera del Coro Ciudad de Salamanca. Entrada 3 euros.

Música en la Iglesia de La Purísima

A las 20:30 horas, Concierto de Semana Santa de la Escuela Municipal de Música y Danza con el Coro Santa Cecilia y el Coro de Cámara. Entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 25

Literatura en la Sala de la Palabra

A las 20 horas, ‘La delirante duda de Julia’, con Isaura Díaz de Figueiredo. Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES 27

Música en el CAEM

A las 21 horas, Viva Suecia llega con ‘El Milagro’. Entradas 18 euros anticipadas y 22 euros en taquilla (más gastos de gestión).

SÁBADO 28

Teatro en el Liceo

A las 21 horas, ‘El Sirviente’, con Eusebio Poncela, Pablo Rivero o Lisi Linder. Entradas 15, 20 y 25 euros.

Música en la Sala B del CAEM

A las 22 horas, Vocalis. Entradas 5 euros.

DOMINGO 29

Teatro den el Liceo

A las 18 horas, ‘Debajo del Tejado’, de la compañía Pata Teatro. Entradas 6 euros.

Música en la Catedral Vieja

A las 20 horas, el Miserere de Doyagüe, por la Capilla Clásica XXI y el Coro Ciudad de Salamanca. Entrada libre hasta completar el aforo.

MARTES 31

Pregón de Semana Santa en el Liceo

A las 20:30 horas, correrá a cargo de Francisco Gómez Bueno, presentador de informativos. Entrada libre hasta completar aforo.





MAYO

LUNES 4

Ciclo de Conciertos de Música de Cámara y Solistas en el Teatro Liceo

A las 20 horas, el chelista alemán Wolfgang E. Schmidt y el pianista Iván Martín. Entrada con abono

LUNES 18

Ciclo de Conciertos de Música de Cámara y Solistas en el Teatro Liceo

A las 20 horas, el barítono José Antonio López y la soprano Isabel Munar. Entrada con abono