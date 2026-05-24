Morante de la Puebla estará un año más en la feria de septiembre de Salamanca

Morante de la Puebla en Salamanca por San Juan de Sahagún

Morante de la Puebla volverá a estar anunciado en la Feria Virgen De la Vega 2026.

Su confirmación se ha hecho efectiva en la mañana de este domingo por parte de la empresa BMF Toros.

De esta manera, los aficionados y seguidores del diestro sevillano lo podrán ver torear en La Glorieta en septiembre a mayores de la fecha ya fijada para el 12 de junio con motivo de la festividad de San Juan de Sahagún.

El junio, Morante hará el paseíllo junto a Daniel Luque y Marco Pérez en una corrida concurso con ganaderías salmantinas.

BMF también ha confirmado la presencia de Morante para esta temporada en las plazas de San Sebastián, Bilbao y Logroño; plazas que también gestiona la propia empresa.