Olga Casado y su idilio con el toreo: "Me enamoré del animal, he tenido la necesidad de estar cerca de él"

A las puertas de su debut en Salamanca, la novillera con caballos Olga Casado, madrileña, pero de Aguilafuente, un pueblo de Segovia, relata que su primer vínculo con el toro bravo fue corriendo encierros populares. Una primera conexión que la impulsó a inscribirse a los 16 años en la Escuela Taurina y a querer ser ahora "la mejor mujer torero que exista y haya existido".

Esta primera etapa como torero en esta profesión está yendo a la velocidad del rayo. Casado asegura estar sometida a un "reto constante" en el que está compartiendo cartel cada tarde con las máximas figuras del toreo actual, mientras encara su primera temporada con los del castoreño, debutando en la primera plaza del mundo, Las Ventas, el próximo 12 de octubre en el festival benéfico pro monumento a Antoñete, acartelada con Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio y Morante de la Puebla

A sus 23 años, recién cumplidos, tiene claro que "quiero ser figura del toreo y vivir de la profesión", para lo que ser mujer no es un condicionante, ni muchísimo menos, por ello en la cuestión en la que se enfatiza que "van a hacer historia en La Glorieta, al ser las tres primeras mujeres que torean en ese ruedo", responde contundente: "La única diferencia en estos carteles no es la condición de género, sino lo que somos capaces de hacer delante de un toro".

Pregunta.Olga, es una mujer muy joven, que viene pisando fuerte. Debutó de luces en el 2023, a principios de esta temporada de 2025 novillera con caballos, ha tenido la suerte de torear con las figuras ya, con el peso que eso conlleva… digamos que está saliendo todo muy rodado, ¿no?

Respuesta.Sí, la verdad es una gran suerte poder torear cada tarde con figuras del toreo, está siendo una temporada muy bonita, de ensueño, son muchos triunfos. Mi experiencia está siendo un reto constante, de superarme día a día y estar anunciado con los más grandes del torero es el reto más difícil al que te puedas enfrentar, y solo busco crecer y superarme.

P.Sin duda, está viviendo cosas muy bonitas porque ha pasado realmente muy poco tiempo entre salto y salto de escalafón, pero ¿cómo empezó ese idilio suyo con el toreo: cuándo, cómo y por qué dice “quiero ser torero”?

R.Mi afición nació en mi pueblo, Aguilafuente, de Segovia. Empecé interesándome por los festejos populares, corría los encierros porque era el momento de estar cerca del animal y también veía las novilladas. Mi pasión realmente no nace de ver a un torero, ni de seguir a nadie en concreto, yo me enamoré del animal, he tenido la suerte de estar cerca de él y me apunté a la Escuela Taurina cuando tenía 16 años, el mismo día de mi cumpleaños, un 8 de septiembre, y lo hice realmente por sensaciones como cualquier otro chico que quiere ser torero, después ya me puse delante de alguna becerra, algún añojo y fue cuando nació esa magia de querer más y más.

P.¿Cuántos años tenía cuando se puso por primera vez delante de un animal y qué sintió?

R.Pues pasó un tiempo, llegué, como te digo, a los 16 años y me puse a los 17 o 18 años delante de una vaca, hasta casi los 20 no fui becerrista. Pasaron 4 años fíjate, porque antes no tuve oportunidad, y desde entonces está siendo una carrera muy rápida, en menos de una semana cumplo los 23 años y está siendo muy bonita y muy especial.

Olga Casado | Imagen cedida por Olga Casado para la realización de esta entrevista

P.Debuta en la plaza de toros de La Glorieta, me consta que en tierras charras se lleva preparando mucho tiempo en el campo, no sé si por un casual ha estado como público ya en esta plaza y ha podido tener por lo menos una primera toma de contacto con la afición, aunque sea como espectadora…

R.Me he preparado mucho en el campo salmantino, pero nunca he podido pisar La Glorieta. Es la primera vez que voy a ir y tengo muchas ganas de hacer el paseíllo porque es una de las plazas, creo que, de las más importantes en el calendario taurino, de las que han salido grandes figuras del torero como Santiago Martín El Viti, El Capea, Julio Robles, y más actuales como Juan José, José Ignacio Sánchez o Andrés Sánchez.

P.El cartel del 12 de septiembre no es para nada habitual en esta feria, se van a medir tres mujeres que van a hacer historia en una plaza a la que acuden aficionados muy entendidos, muchos profesionales taurinos…

R.Es un cartel de mujeres sí, respeto mucho tanto a Lea como a Raquel, pero yo realmente no veo un cartel de mujeres solo, sino de toreros. La única diferencia en estos carteles no es la condición de género, sino lo que somos capaces de hacer delante de un toro.

P.Este día torea en tercer lugar, no sé si eso la alivia un poco ante esta cita porque abrir plaza siempre es más chocante, el público no está todavía metido en faena…

R.El lugar en el que toree me es indiferente, yo lo que quiero es solo torear.

P.Con Lea Vicens, que abre plaza, ya ha compartido cartel en varias ocasiones, ¿cómo es torear con ella?

R.Sí, con Lea me he sentido siempre muy arropada, es una gran profesional, figura del rejoneo, y solo tengo palabras de agradecimiento. Hemos compartido ya varios carteles, nos quedan todavía más fechas y me gustaría seguir compartiendo muchos más carteles con ella.

P.En Salamanca, en esta ocasión, a pie va a torear con Raquel Martín. Ella ya toreó aquí hace un año, ¿habrá rivalidad imagino por querer ser la mejor?

R.Entiendo rivalizar como un acontecimiento, independientemente del torero que tenga enfrente busco superarme yo con el animal.

P.¿Por qué quiere que se conozca a Olga Casado, qué la diferencia y que la hace especial del resto de otros toreros en el ruedo?

R.Mi capacidad de llegar a los toros, busco torear despacio y lo más reunido posible y sobre todo intento emocionar a la afición.

P.Los novillos para Salamanca son de Juan Ignacio Pérez Tabernero, el hierro de Montalvo. El ganadero tiene mucha confianza en los cuatro animales que va a llevar, ¿está contenta con la ganadería, los ha podido ver en el campo?

R.Va a ser mi debut con este hierro, me hace mucha ilusión porque no he tenido la suerte de torearla, pero no, nunca veo los novillos ni en el campo ni en chiqueros, siempre en la plaza directamente.

P.El capote Olga, es una de las cosas que más suele costar a los toreros, sobre todo cuando empiezan. Sin embargo, poder cuajar a un toro ya con el capote es una de las sensaciones más espectaculares en el toreo: ¿Cómo se lleva Olga Casado con el capote?

R.Con el capote intento llevarme cada día mejor, es lo que más cuesta a los toreros. Yo vivo obsesionada en torear mejor con el capote porque creo que los toreros más importantes son muy capoteros y en mi caso cada día me llevo mejor con el capote e intento superarme día a día.

P.Ahora se está empezando a abrir camino, pero ¿dónde quiere llegar, cuál es su meta en este mundo?

R.Siempre lo he dicho, mi meta es llegar a ser la mejor mujer torero que exista y haya existido, ser figura del toreo, vivir de la profesión, que el aficionado se emocione conmigo, que me acompañe y me siga a todos lados. Eso es lo más alto que hay para mí en mis sueños como torero.