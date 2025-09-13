La Puerta Grande de Ismael Martín en un encierro aburrido y falto de clase de Vellosino

Damián Castaño e Ismael Martín, dos de los toreros salmantinos que se han ganado un puesto en la Feria Taurina 2025 de Salamanca, han hecho el paseíllo en la tarde de este sábado. Dos diestros que, respetando todas las opiniones, se merecían con creces estar presentes. El más joven del cartel, el torero de Cantalpino, Ismael Martín tenía que estar porque hace un año dio motivos más que suficientes, se proclamó triunfador de la feria, al ser el diestro que a pie obtuvo los máximo trofeos en una tarde, tres orejas. Aunque este rotundo triunfo solo reafirmaba el que ya dejó patente en su primera y última tarde como novillero en La Glorieta en el año 2023, donde se estrenó con los del castoreño por la Puerta Grande. Quizá su regreso por eso tenía que haber sucedido en uno de los carteles de las figuras, pero mejor estar que no, y volver a dar motivos como ha hecho para sumar otro puesto en 2026.

Ismael Martín a hombros después de cortar tres orejas a los Vellosino en La Glorieta | Juanes

La presencia de Damián Castaño esta tarde también está más que justificada, a este torero le ha tocado vivir la parte más dura de la profesión, con varios años prácticamente en el dique seco y donde las oportunidades se le daban en contadas ocasiones y con las corridas que nadie quería. Ahora se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pisando plazas de gran renombre como Madrid, Pamplona, Bilbao, Santander y ahora Salamanca, una plaza en la que lleva entrenando desde los siete años pero que solo le ha abierto las puertas para actuar dos veces contando con esta.

San Román, el torero mexicano que ya estuvo en La Glorieta de novillero, ha sido el más criticado del cartel. Muchos decían que su presencia no estaba justificada y que era inentendible, pero para eso estaba Diego, para cerrar bocas donde hay que hacerlo, en el ruedo. Reapareció esta tarde a las 18:00 horas, debutando con la alternativa, después de una lesión en el talón de Aquiles que lo ha mantenido alejado de lo que más ama, estar delante de la cara del toro, desde el mes de junio. El torero venía con ganas y con mucha fuerza, así lo demostró en su primer toro, el segundo de la tarde, que fue un visto y no visto. Salió con el pitón izquierdo partido por la cepa y tuvo que ser devuelto a corrales.

Diego San Román en La Glorieta, en su debut como matador de toros | Juanes

En su lugar salió el quinto toro ya que a petición del diestro se corrió turno. Este fue un pedazo de toro, el segundo más pesón de la tarde, con 645 kilos y con más hechuras de buey que de bravo. San Román generó la máxima tensión en los tendidos, se vencía mucho el astado por el lado derecho por donde casi lo prende en el saludo capotero y en el inicio de la muleta. Tuvo mejor pitón izquierdo pero sin clase. San Román estuvo la altura de lo que tenía, apostando por el valor que lo caracteriza con otro Vellosino falto de todo. La ovación más fuerte la recibió su picador Pedro Manuel Muñoz que fue derribado aparatosamente aguantado dignamente la pelea junto al caballo de la cuadra jerezana ‘La suerte de picar’. Una estocada de colocación trasera le obligó a usar el verduguillo.

Picador Pedro Manuel Muñoz derribado en el segundo bis de la tarde en el turno de San Román | Juanes

El sobrero, un toro castaño precioso, de nombre ‘Madrileño’, que por hechuras debería de haber entrado en los lotes desde el primer momento y no de reserva, salió como quiso San Román en quinto lugar. Corretón de salida, se quedó dormido en el peto del caballo y costó sacarlo, hasta tres capotes a su alrededor hasta que San Román le metió los vuelos debajo del hocico y atendió el burel. De nuevo estuvo muy firme el caballo de la cuadra de picar que apunto estuvo de sufrir el segundo derribo de la tarde montado por Aitor Sánchez. La faena fue aburrida por demás, sin acople y que vio una leve petición de oreja en los tendidos sin saber por qué.

Con ‘Tiburonito’ se veía las caras Damián, también con La Glorieta después de seis años. La cosa no fue como seguro el toreo quería, este primero de Vellosino estuvo marcado por la escasa fuerza que condicionó la faena, de embestida brusca, con las manos por delante y cabeceando. Quiso Castaño, lo intentó por abajo, pero no, la sintonía era media altura y sin obligarlo, toque suave pero firme y nada de vuelos. Lo recibió a la verónica y lo dejó al caballo por Chicuelo.

Damián Castaño con el toro de su regreso a La Glorieta, el primero del encierro de Vellosino | Juanes

No permitió el lucimiento, pinchó con la espada y tuvo que agarrar el verduguillo, por eso 'corremos turno', ciñéndonos al argot taurino, y pasamos directamente al cuarto de la tarde, segundo del lote de Castaño. Cuando ya había cortado las dos orejas Ismael, el pequeño de los hermanos Castaño sabía que había que salir a por todas. Con hambre de triunfo se fue a portagayola que apunto estuvo de costarle un disgusto, pues el de Vellosino lo arrolló con las patas traseras, ocasionándole una leve cogerá.

Momento en que el toro de Vellosino arrolla a Damián Castaño en la portagayola | Juanes

Hizo un gran esfuerzo Damián que no sirvió más que para demostrar que continúa en la pelea, que quiere estar en las ferias y que no se amedrenta. En suerte otro Vellosino deslucido y desclasado al que habría que haberlo visto sin las distancias cortas ni los toques bruscos. Pasó a la enfermería el torero después de entrar a matar y recibió los aplausos de la afición en reconocimiento a su esfuerzo y entrega. Finalmente, tuvo que ser trasladado al hospital de Salamanca "tras sufrir una contusión directa en la cresta ilíaca derecha por éste, que le ocasiona dolor e impotencia funcional, impidiéndole la extensión y abducción de la cadera", según figura en el parte médico al que ha tenido acceso Salamanca24horas.

El tercer toro de la tarde, primero de Ismael Martín fue el más alto de los tres primeros. Larga cambiada de rodillas muy ajustada y quite de oro, uno de los predilectos por el matador. Terció de banderillas soberbio en el que levantó al público de los asientos.

Ismael Martín poniendo un par de banderillas | Juanes

Gustó este toro a las cuadrillas en el sorteo, pero su comportamiento no fue muy lucido. Fue mejor que sus primeros tres hermanos, demostró algo más de clase y ritmo al inicio de faena pero se paró a la mitad y al torero de Cantalpino no le quedó de otra que meterse en terrenos de cercanías y aguantar los parones. Estocada entera que le aseguró la Puerta Grande con las dos primeras orejas de la feria en un mismo toro y en una faena brindada a los ganaderos de Valrubio. Tuvo que pasar a la enfermería por un corte en la mano izquierda al entrar a matar.

Ismael Martín toreando de capote en La Glorieta ante un Vellosino | Juanes

En el sexto de la tarde, el más feo del encierro, abierto de cuerna, alto por delante y sillón volvió a levantar Ismael al público de los asientos con los palos. Por ello, el torero les dedicó la faena. Destacó en el tercio de varas Nicolás Martín en el toro cierra plaza que no mejoró la nota de sus hermanos. Faena de querer del torero que no tuvo toro. Sonó un aviso y el palco le concedió otra oreja a petición del público.

A grandes rasgos y a excepción de los toros de Ismael que fueron los más despiertos, la corrida de Vellosino fue aburrida y falta de clase, sin invitar al triunfo y rendir tributo a la ganadería de garantías que suele ser.

