Más de 140 expertos debaten sobre la anatomía y la tecnología en el XXXI Congreso de la Sociedad Española Anatómica

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, ha inaugurado el XXXI Congreso de la Sociedad Anatómica, que reúne a más de 140 expertos nacionales e internacionales en la Facultad de Medicina. Durante tres días, los participantes abordarán temas como la aplicación de la impresión 3D en la anatomía para uso clínico, la relevancia de la anatomía en la medicina forense y el impacto de las tecnologías emergentes en su aprendizaje.

Este congreso no solo es relevante para la docencia, sino también para los profesionales del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), quienes utilizan la anatomía para entrenar técnicas quirúrgicas y testar nuevos materiales, mejorando así la atención al paciente.

El evento coincide con la conmemoración del 150º aniversario de la creación de la Sociedad Española de Anatomía y el 75º de la fundación de la Sociedad Anatómica Española. Además, forma parte de las actividades del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Homenaje a la donación de cuerpos para la ciencia

Durante el congreso se realizarán talleres y se rendirá un homenaje a las personas que han donado sus cuerpos de forma altruista a la ciencia. José Carretero, presidente del comité organizador, ha recordado que la USAL es una de las cinco universidades que impulsaron el Programa Nacional de Donación de Cuerpos (PRONADOCU). "La donación del cuerpo para la ciencia, docencia e investigación, es un hecho anónimo", explicó Carretero, invitando a los familiares de los donantes a asistir a este acto de reconocimiento en el vestíbulo de la Facultad de Medicina.

Esta es la cuarta vez que el congreso se celebra en Salamanca, después de las ediciones de los años cincuenta, sesenta y la de 2001. El comité organizador está formado por miembros del Departamento de Anatomía e Histología de la USAL.