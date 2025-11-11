Casi 400 antiguos alumnos regresan a Salamanca para celebrar su aniversario universitario y dinamizar el turismo local

Salamanca Finde recibe a centenares de antiguos alumnos en los 30, 35 y 40 aniversarios de Alumni

La Universidad de Salamanca (USAL) y el Ayuntamiento han cerrado el año 2025 con un balance "muy positivo" del programa Salamanca Finde, una iniciativa que promueve el turismo de antiguos estudiantes. Este fin de semana, cerca de cuatrocientos antiguos alumnos regresaron a la ciudad para conmemorar sus aniversarios de 30, 35 y 40 años desde que compartieron aulas en la institución.

En esta edición, los protagonistas fueron los egresados de titulaciones como Derecho, Filología, Economía, Historia y Medicina.

Bienvenida institucional y reencuentro con catedráticos

El Paraninfo del Edificio Histórico acogió la bienvenida institucional. En el acto intervinieron Javier González Benito, vicerrector de Economía de la USAL, y Román Álvarez Rodríguez, vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni–USAL. Uno de los momentos más emotivos fue el reencuentro de los antiguos alumnos con profesores muy recordados, como José Ignacio Calvo Arenillas, Francisco Justo del Rey Iglesias y Félix López.

Durante tres días, los participantes disfrutaron de un completo programa cultural. Los asistentes pudieron visitar la Casa Museo Unamuno y recorrer los restos arqueológicos del primer asentamiento de la ciudad en el Cerro de San Vicente. El programa también incluyó visitas al Pozo de Nieve y al Museo de Interpretación de la Muralla.

Además de la inmersión cultural, los antiguos alumnos redescubrieron la ciudad con un toque lúdico a través de un reto gamificado utilizando la aplicación DareMapp.

La gastronomía y el ocio estuvieron presentes con un cóctel de productos locales, y el broche musical de la noche fue puesto por el grupo salmantino The Wedding Rock Band.

Con este encuentro, la iniciativa Salamanca Finde cierra el año 2025 habiendo traído de vuelta a la ciudad a más de 2.000 personas que han regresado para revivir su etapa universitaria y reforzar el vínculo que las une con Salamanca.