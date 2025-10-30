Más de 400 expertos analizan el 'Derecho a Entender' en el Congreso Internacional de Comunicación Clara de la UPSA

La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca acoge durante este juees y viernes el III Congreso Internacional de Comunicación Clara, reuniendo a más de 400 inscritos de 13 países. El encuentro, organizado conjuntamente con la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Católica de Murcia, se centra en el lenguaje visual como herramienta clave para ejercer el "derecho a entender" de los ciudadanos.

Esta edición pone especial énfasis en cómo recursos como la infografía, el diseño gráfico, y las tecnologías asistidas por Inteligencia Artificial pueden simplificar la información, especialmente para los públicos vulnerables. El codirector por la UPSA, Juan Ramón Martín, destacó el gran interés despertado, mientras que el codirector, Blas Subiela-Hernández (URJC), celebró que la Pontifici acogiera el testigo del Congreso, dándole un "gran impulso".

Miguel Baños, vicerrector de la (URJC), cerró la inauguración poniendo en valor al receptor y advirtiendo que, ante el volumen de datos, "todos somos públicos vulnerables".

La agenda de dos días se desarrolla íntegramente de forma virtual e incluye debates fundamentales: