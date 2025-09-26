Las Academias Sanitarias de Castilla y León se unen en Salamanca para analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en la salud

Las principales Academias Sanitarias de Castilla y León han celebrado su XII Reunión Científica en el emblemático Aula Salinas del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (USAL), enfocando el debate en el papel de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector sanitario.

El encuentro fue inaugurado por el vicerrector de Investigación de la USAL, José Miguel Mateos Roco, junto a la directora General de Salud Pública, Cristina Granda Castro, y los presidentes de las academias participantes: José Martínez Lanao (Academia de Farmacia de Castilla y León), Vicente Ramiro Gaudioso Lacasa (Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León), Francisco Santiago Lozano Sánchez (Real Academia de Medicina de Salamanca) y Luis Javier García Frade (Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid).

Organizada por la Academia de Farmacia de Castilla y León, esta reunión sella una alianza sin precedentes entre las instituciones más insignes de la región. El programa incluyó numerosas ponencias centradas en la IA y la ética médica, así como su aplicación en el descubrimiento de nuevos fármacos. El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, participó en el evento de forma telemática, impartiendo una conferencia sobre "La IA al servicio de la salud".