La AECC en Salamanca confirma la asistencia de la Reina Letizia al evento internacional World Cancer Research Day 2025

La ciudad de Salamanca se prepara para ser el epicentro de la investigación oncológica global al acoger el World Cancer Research Day 2025 (Día Mundial de la Investigación en Cáncer). Bajo el lema “La investigación en cáncer nos necesita a todos”, el evento, previsto para el 23 de septiembre, destacará la importancia de la participación de los pacientes en la investigación para lograr avances significativos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

La jornada contará con la presidencia de honor de Su Majestad la Reina, presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), tal y como adelantó este medio, aunque falta concretar la aceptación por parte de Casa Real.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) subraya que la colaboración entre investigadores y pacientes es crucial. Esta sinergia no solo mejora la relevancia y accesibilidad de los estudios, sino que también ayuda a definir prioridades, ampliar el acceso a ensayos clínicos, y garantizar que los resultados tengan un impacto real en la vida de las personas.

El World Cancer Research Day 2025 se celebrará en el Edificio Dioscórides de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca. El evento reunirá a una destacada lista de expertos internacionales, pacientes y representantes de instituciones clave como la AECC y el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca.

La jornada comenzará con la bienvenida de Marta Puyol, directora de la Fundación Científica de la AECC, quien dará paso a una mesa redonda con Ramón Reyes, presidente de la AECC, y Xosé Bustelo, director científico del CIC. A continuación, Marisol Soengas, investigadora del CNIO, ofrecerá la ponencia "Ciencia y cáncer desde dentro: cuando el paciente eres tú". El programa también incluye la participación de expertos internacionales como Francisco Rodríguez de Cancer Patients Europe y Andrea Delgado, consultora independiente en Reino Unido.

La elección de Salamanca como sede del WCRD 2025 no es casual. La celebración coincide con el 25 aniversario del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), un referente en la investigación oncológica en España. La AECC lleva más de medio siglo impulsando la investigación de calidad, con una red de 2.300 investigadores en 146 centros de investigación.

El papel del paciente en la investigación ha evolucionado notablemente. La AECC, a través de su programa Patient Advocacy, ha sido pionera en España al incorporar a los pacientes como participantes activos en el proceso de investigación. Este enfoque, centrado en el paciente, transforma la manera en que los tratamientos y las políticas sanitarias se diseñan, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes luchan contra la enfermedad.

El lunes, 22 de septiembre tendrá lugar el encuentro informativo en el que se dará a conocer la iniciativa internacional World Cancer Research Day, que se celebra en Salamanca el día 23.