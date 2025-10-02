AEUS renueva su junta directiva con Mario Escudero Almagro como nuevo presidente

La Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca (AEUS) ha renovado su junta directiva en la reunión celebrada el pasado 15 de septiembre, en la que se acordó por unanimidad el nombramiento de Mario Escudero Almagro como nuevo presidente.

Escudero Almagro, estudiante del Grado en Administración y Dirección de Empresas, asume la responsabilidad de liderar la organización durante este curso académico acompañado de un equipo “comprometido y lleno de energía”, en palabras de la asociación. El objetivo, explican, es dar respuesta a las necesidades de los universitarios y seguir consolidando a AEUS como una voz activa dentro de la vida estudiantil salmantina.

La nueva junta directiva está formada por: María de la Cueva Montalbán Gutiérrez (vicepresidenta), Sara Medina Curto (secretaria general), Sofía Zhixin Fu (tesorera), Marina San Lorenzo del Barrio (vocal de organización), Rodrigo González Gago (vocal de campus adscritos), Marina del Arco Vicente (vocal de comunicación), Alicia López Sánchez (vocal de relaciones institucionales) y Antonio Barrios López (vocal de la asociación).

Desde AEUS han querido invitar tanto a sus asociados como al conjunto de estudiantes de la USAL a implicarse en las actividades que se desarrollen a lo largo del curso y a colaborar en los proyectos que se pongan en marcha. “La participación estudiantil es la base de nuestro trabajo”, destacan desde la asociación, que encara esta nueva etapa con ilusión y con el reto de seguir fortaleciendo la representación universitaria independiente.