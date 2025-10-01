La Asociación de Estudiantes Independientes de la USAL renueva su directiva: Mario Escudero Almagro, nuevo presidente

La Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca (AEUS) ha renovado su junta directiva, nombrando por unanimidad a Mario Escudero Almagro como nuevo presidente. El nombramiento del estudiante del Grado en Administración y Dirección de Empresas se produjo en una reunión celebrada el pasado 15 de septiembre.

Escudero Almagro estará al frente de un equipo que, según la asociación, está "comprometido y lleno de energía" para afrontar los desafíos del nuevo curso académico. La nueva junta directiva cuenta con María de la Cueva Montalbán Gutiérrez como vicepresidenta, Sara Medina Curto como secretaria general y Sofía Zhixin Fu en la tesorería. Completan el equipo Marina San Lorenzo del Barrio (Vocal de Organización), Rodrigo González Gago (Vocal de Campus Adscritos), Marina del Arco Vicente (Vocal de Comunicación), Alicia López Sánchez (Vocal de Relaciones Institucionales) y Antonio Barrios López (Vocal de la Asociación). Desde AEUS, la nueva directiva ha animado a todos sus asociados y a los estudiantes de la USAL en general a participar activamente en los proyectos y actividades que la asociación impulse este año.