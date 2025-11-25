Las asociaciones de jóvenes investigadores, entre ellas INNOVA Salamanca, denuncian el retraso de la Junta en resolver las ayudas predoctorales de 2025

Las asociaciones de jóvenes investigadores Iniciactiva, Innova Salamanca y AIF-ULE expresaron hoy su malestar ante el incumplimiento por parte de la Junta de Castilla y León del plazo máximo para resolver la convocatoria de ayudas destinadas a financiar contratos predoctorales de 2025. El 16 de octubre expiró el plazo legal de seis meses fijado en la Orden del 13 de marzo, sin que hasta ahora se haya publicado resolución alguna ni ofrecido explicaciones.

Las entidades advierten de que este retraso mantiene en vilo a numerosos doctorandos que dependen de estas ayudas para continuar su labor investigadora. La situación se agrava porque en 2024 la Junta no convocó estas ayudas, generando un vacío que, según las asociaciones, “incrementa la incertidumbre y el daño profesional”.

Los colectivos recuerdan que ya trasladaron estas preocupaciones en una reunión mantenida a principios de año, en la que reclamaron más regularidad en los procesos y denunciaron que la convocatoria de 2023 también se resolvió con cuatro meses de retraso. Entre sus reivindicaciones figuran además la equiparación salarial con las FPU estatales, la creación de programas postdoctorales y la reducción de las tasas de doctorado.

Asimismo, alertan del “colapso total” de la Acsucyl, cuyos retrasos en evaluaciones están llevando a algunas universidades a recurrir a agencias privadas ante la pérdida de confianza en el organismo autonómico.