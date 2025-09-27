El catedrático Celestino Santos Buelga de la USAL, galardonado con el prestigioso Premio 'Jamón de Plata Negra Grande Covián 2025'

El catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Salamanca (USAL), Celestino Santos Buelga, ha sido distinguido con el premio "Jamón de Plata Negra Grande Covián 2025". La Fundación Grande Covián entregó el galardón en Avilés en reconocimiento a su extensa trayectoria investigadora sobre los compuestos fenólicos vegetales y sus implicaciones en la salud.

El profesor Santos Buelga expresó que recibir el premio es "un gran honor" tanto por el prestigio que conlleva como por vincular su nombre a la figura del profesor Francisco Grande Covián, pionero de la nutrición en España. Además, se mostró agradecido por sumarse a una lista de galardonados que incluye a científicos de la talla de Margarita Salas y José María Ordovás.

Santos Buelga enfatizó que el reconocimiento no es solo personal, sino también un premio al Grupo de Investigación en Polifenoles de la Universidad de Salamanca (GIP-USAL), del que es director, al considerar que los méritos son fruto de un trabajo de equipo.

La Fundación Aragonesa Grande Covián, con sede en Zaragoza, tiene como misión continuar el legado del profesor Grande Covián, quien en vida fue una figura clave para la bioquímica nutricional universitaria y un referente en la divulgación de la dieta mediterránea. El premio, instituido en 2011, se entrega tradicionalmente en la sede de la Sociedad de Gastrónomos del Yumay.