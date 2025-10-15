Las claves de la longevidad: el cocreador de las 'Zonas Azules' Michel Poulain imparte una conferencia en Salamanca

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), promovido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, ha reunido al demógrafo belga Michel Poulain, co-creador del concepto de las Zonas Azules, en un nuevo capítulo de sus 'Conversaciones en Salamanca'.

Poulain, una referencia internacional en el estudio de la longevidad, explicó por qué comunidades en lugares tan dispares como Cerdeña, Okinawa o Costa Rica alcanzan edades muy avanzadas con una excepcional calidad de vida. Su conclusión es clara: la longevidad no es un fenómeno fortuito ni solo genético, sino el resultado de estilos de vida saludables, fuertes lazos comunitarios y culturas del cuidado.

Las 7 claves para "vivir más y mejor"

Bajo el título “Zonas Azules: el arte de vivir más y mejor en sociedades que envejecen”, Poulain detalló cómo el concepto que identificó con Gianni Pes en Cerdeña en el año 2000 se ha convertido en un referente mundial. Su objetivo es transferir las enseñanzas de estas comunidades a contextos modernos.

El profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina y fundador de la organización Living Blue Zone destacó las siete claves que sustentan la longevidad consciente:

Comer sano: Consumir comida local y natural, sin excesos. Moverse: Mantener una actividad física constante, tan simple como ir andando al trabajo. Evitar el estrés: Gestionar el estrés en lo posible y dormir bien. Contacto familiar: Mantener la conexión con la familia. Crear comunidad: Establecer vínculos sólidos con amigos y vecinos. Respeto a la naturaleza: Cuidar el planeta y el entorno natural. Propósito de vida: Tener un sentido o propósito claro que dé dirección.

El reto de la longevidad consciente

El CENIE destacó la importancia de la presencia de Poulain para la iniciativa, que forma parte del proyecto Nuevas Sociedades Longevas (financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER).

“El reto no es solo añadir años de vida, sino dar calidad a esos años,” subrayó el CENIE, insistiendo en que la longevidad es una cuestión de cómo vivimos y cómo construimos comunidad. El objetivo del centro es impulsar cambios en España y Portugal alineados con los principios de las Zonas Azules para que el aumento de la esperanza de vida se convierta en una "auténtica oportunidad de bienestar compartido".

La sesión fue moderada por el escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla.