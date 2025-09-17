Estudiantes de la Universidad de Salamanca podrán participar en programas de movilidad con la universidad brasileña de Caixas do Sul

Estudiantes de la Universidad de Salamanca podrán participar en programas de movilidad con la Universidad Caixas do Sul en Brasil, gracias a un acuerdo firmado entre el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Sánchez Prieto, y el rector de la Universidad Caixas do Sul, Gelson Leonardo Rech. El convenio ha sido rubricado tras un encuentro celebrado con el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, al que también asistieron Gabriel Guilherme Frigo, doctorando en Filosofía en UCS-USAL; Sergio Rodero, profesor de la Facultad de Educación y Turismo de Ávila; y Everaldo Cescon, vicerrector de Investigación y Posgrado de la UCS.

El convenio va destinado a estudiantes de grado, máster y doctorado de la Universidad de Salamanca permitiéndoles recibir formación académica en la institución brasileña. La movilidad tendrá una duración mínima de un semestre y máxima de un curso completo.

Asimismo, cada curso académico habrá un estudiante de movilidad de grado de curso completo o dos semestrales por cada una de las instituciones como máximo.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años.