Estudiantes de la Universidad de Salamanca, premiados por sus trabajos en Cooperación Internacional para el Desarrollo

Dos estudiantes de la Universidad de Salamanca han sido reconocidos por sus investigaciones en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ana Cristina Sánchez Delgado ha recibido el galardón por su Trabajo Fin de Grado titulado “Teledermatología aplicada en el Hospital de Alinafe, Malawi”, tutelado por Mónica Roncero Crespo. Por su parte, Leonel Mauricio Álvarez Norales ha sido premiado por su tesis “La educación superior y las políticas de inclusión en los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras”, dirigida por Lourdes Belén Espejo Villar.

El pasado viernes, en Valladolid, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, entregó los Premios a Trabajos Académicos sobre Cooperación Internacional al Desarrollo a estudiantes de las universidades de Castilla y León. En esta edición, se reconocieron un total de ocho trabajos procedentes de las cuatro universidades públicas de la comunidad: Salamanca, Valladolid, Burgos y León. Estos premios, concedidos por la Junta de Castilla y León, destacan el compromiso de los jóvenes con la justicia social y la igualdad de oportunidades.

La administración autonómica ha destinado un total de 15.000 euros para estos reconocimientos, con premios individuales que alcanzan los 3.500 euros. Los trabajos galardonados abordan temas muy diversos dentro de la cooperación internacional, incluyendo el bienestar y la alimentación infantil, el impacto del turismo en comunidades vulnerables, nuevas modalidades de atención médica a distancia, la mejora de la gestión en organizaciones sociales y la respuesta ante emergencias ambientales. Asimismo, se han premiado investigaciones sobre la evaluación de proyectos de acceso a servicios básicos, iniciativas de reciclaje y desarrollo local, y estudios sobre la educación inclusiva para grupos históricamente marginados.