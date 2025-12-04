El Festival Internacional de Videoarte y Cine anuncia a los ganadores de su primera edición "absolutamente exitosa"

El primer Festival Internacional de Videoarte y Cine (F_VACE USAL) ya tiene a sus ganadores. 'El humano artificial perfecto', de Rodrigo Robledo Maturana (Chile), ha obtenido el Premio del jurado; 'Estética del silencio', de la antigua alumna de la Universidad de Salamanca Isabel Burón Dios (España), la mención de Honor del Jurado; 'Half Life', de Laura Iancu (Rumanía), el Premio del Público; mientras que María Pía Ramírez Ortiz (Perú) ha recibido la Mención de Honor del Público con 'Terxilio'.

Las cuatro obras ganadoras se podrán ver en la Sala B de la Hospedería Fonseca durante los meses de diciembre y enero junto a las finalistas: '7y½', de Pedro Bedmar (España); 'Salang', de Ortega Tristán (Filipinas); 'Enviado para falsear', de Maia Navas (Argentina); 'Intangible', de Carolina Ceca (Japón); 'Natural Disasters', de Tiffany Jiang (Estados Unidos) y 'Synthetic Forest', de Jesed Moreno (Filipinas).

Las diez obras reconocidas se han impuesto de un total de 1.165 procedentes de 80 países de los cinco continentes, lo que evidencia que la primera edición del festival ha sido "absolutamente existosa" y " ha superado todas las expectativas iniciales", según ha explicado Javier Panera, director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca.