Gran final de canto chino: el Teatro Juan de la Enzina acoge el famoso concurso de la AEICS

La Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Salamanca celebrará este próximo sábado, 29 de noviembre, la duodécima edición de su popular Concurso de Canto. El evento, considerado uno de los actos de cultura china más importantes de la ciudad, tendrá lugar a las 17:00 horas en el Teatro Juan de la Enzina.

El concurso cuenta con una larga y consolidada trayectoria en Salamanca, atrayendo tanto a la comunidad china como a ciudadanos locales interesados en la cultura asiática.

La cita ofrecerá importantes alicientes para los ganadores, que se llevarán premios en metálico. Los concursantes competirán por un Primer Premio dotado con una tarjeta regalo de 200 €, un Segundo Premio de 150 € y un Tercer Premio de 100 €. Además, el público asistente tendrá la oportunidad de elegir a su favorito, que recibirá el Premio del Público, valorado en 50 €.

Los organizadores invitan al público a asistir al Teatro Juan de la Enzina para disfrutar del espectáculo y ejercer su voto para el Premio del Público, reforzando así la conexión entre la comunidad china y la sociedad salmantina.