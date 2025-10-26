El hackatón #Hack4edu arranca en la UPSA con récord de 600 participantes de 9 países para abordar retos de la Educación Digital

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) acogerá este lunes, 27 de octubre, el inicio de la sexta edición de #Hack4edu, el primer hackatón virtual centrado en la educación digital. La iniciativa bate récords de participación este año, reuniendo a más de 600 hackers procedentes de 26 universidades europeas y latinoamericanas, y de 9 países diferentes.

Durante los días 27 y 31 de octubre, los equipos trabajarán de manera intensiva para planear y resolver desafíos tecnológicos directamente relacionados con la educación digital y la Inteligencia Artificial.

Una alianza para reducir la brecha educativa

El #Hack4edu es el resultado de una triple alianza social, académica y empresarial. Sus organizadores son:

ProFuturo, un programa de educación digital

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) , a través de su Facultad de Informática.

La Red de Cátedras Telefónica.

La inauguración oficial tendrá lugar el lunes 27 de octubre a las 17:00 horas en el Aula Magna de la UPSA. Contará con la presencia de Ana María Fermoso (vicerrectora de Investigación y Transferencia de la UPSA), Magdalena Brier (directora General de ProFuturo), Luis Enrique Ortega (viceconsejero de Transformación Digital de la Junta de CyL), Javier Alonso (director autonómico de Telefónica España en Castilla y León) y Manuel Martín-Merino (director de la Cátedra Telefónica UPSA).

Tanto el acto inaugural como la conferencia podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube de ProFuturo. Los ganadores serán anunciados el viernes 31 de octubre a las 19:30 horas, tras la presentación de los proyectos finalistas.