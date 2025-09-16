El Instituto de Biología Funcional y Genómica de Salamanca, líder en Castilla y León, se sitúa como una referencia nacional atrayendo grandes investigadores internacionales

El alcalde de Salamanca visita el Instituto de Biología Funcional y Genómica, líder en su ámbito en Castilla y León

Salamanca tiene una de las joyas más importantes en el ámbito de la investigación y en la innovación, el Instituto de Biología Funcional y Genómica, que se ha situado como una referencia en la región, España y Europa, y que ha atraído la mirada de múltiples investigadores que llegan hasta la ciudad para realizar grandes proyectos.

Olga Calvo, directora del IBFG, ha destacado que el propio instituto "pasa a veces desapercibido, siendo uno de los que más financiación ha recibido" el pasado año, por lo que la visibilidad es clave para atraer talento a la capital del Tormes continúando bajo la estela que se ha ido realizando en anteriores años.

El alcalde de Salamanca visita el Instituto de Biología Funcional y Genómica, líder en su ámbito en Castilla y León

Asimismo, Calvo ha puesto en valor realizado en múltiples proyectos, situando el lugar como "líder en procesos fundamentales, en el ámbito de la biología, con grandes aplicaciones en biomedicina".

Entre las grandes incorporaciones que ha habido se encuentra Carlos Bustamante, biofísico del ADN y proteínas, que ha elegido Salamanca para asentar sus investigaciones de cara al futuro gracias a las instalaciones con las que cuenta el instituto de ubicado en Huerta Otra. Ante esto, la propia Olga ha dedicado una palabras en las que ha destacado que "ha sido una enorme suerte que nos haya visto como el lugar idóneo", con un equipo que se construirá en octubre, y en el que en los próximos meses estará listo para su uso y funcionamiento.

Asimismo, se ha hecho hincapié en que "formaremos a estudiantes doctorales y animamos a que otros institutos nos tengan en cuenta de cara al futuro".

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha puesto en valor todos los proyectos que se realizan, siendo "uno de los centros principales de investigación en España, llevando una tradición de trabajo en excelencia muy importante y siendo el centro de Castilla y León que más proyecto de investigación ha obtenido en el Plan del Ministerio de Universidades".

Por otro lado, no ha querido olvidarse del momento que atraviesa la localidad charra, donde "está en un momento dulce para la ciencia y la investigación por el trabajo de nuestros profesionales", algo que se traduce en un objetivo claro, asentar investigadores, empresas y grandes inversores".

En una charla a la que han asistido parte de los 130 trabajadores del instituto, ha insistido en que el boca a boca es clave para seguir creciendo, por lo que "anima a seguir hablando sobre los proyectos que se realizan para que la gente sepa lo que hacemos".