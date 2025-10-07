El Instituto Confucio de la USAL inaugura el nuevo espacio cultural 'Yazhu' en la Fonda Veracruz

El Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca inaugura un espacio cultural en la Fonda Veracruz

El Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca (ICUSal) ha inaugurado su nuevo espacio cultural, denominado "Yazhu", ubicado en la Fonda Veracruz. La apertura se celebró con un encuentro poético bilingüe centrado en el símbolo de la luna, en sintonía con el reciente Festival del Medio Otoño.

Al acto acudieron el vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la USAL, Raúl Sánchez Prieto, y la concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, junto a miembros de la comunidad universitaria.

Un encuentro de culturas dedicado a la luna

El encuentro, moderado por el director del ICUSal, Xu Jinjing, comenzó con la lectura bilingüe del poema clásico ¿Cuándo saldrá la luna clara?, del poeta chino Su Shi (siglo XI). Este poema, cargado de añoranza y buenos deseos, sirvió para sumergir a los asistentes en la atmósfera cultural china.

La sintonía entre culturas fue palpable cuando tanto el vicerrector Sánchez Prieto como la concejala Seguín recitaron versos chinos y españoles dedicados a la luna. A lo largo de la velada, profesores, estudiantes y público en general compartieron poemas sobre la luna en chino, español e inglés, evidenciando una profunda resonancia emocional entre las distintas tradiciones.

La directora china del ICUSal, Lin Zao, entregó solemnemente un rollo caligráfico con el nombre "Yazhu" a los invitados, marcando un nuevo inicio para el intercambio cultural de la institución.

"Yazhu": elegancia y vínculo con Guizhou

El espacio "Yazhu" ("Ya" por elegancia, y "zhu" por un instrumento tradicional y la abreviatura de Guiyang) simboliza el vínculo geográfico y humano entre la USAL y la Universidad de Guizhou, institución colaboradora del ICUSal. Este espacio, cedido por el Ayuntamiento de Salamanca, acogerá en el futuro cursos culturales, conferencias, exposiciones y conciertos.

Con esta iniciativa, el ICUSal busca integrar el arte y la cultura de China de manera más profunda en la vida cultural de Salamanca, ofreciendo un nuevo punto de encuentro para el arte y el pensamiento. Con motivo de la inauguración, se presentó una obra caligráfica con el nombre del espacio, realizada por Dai Mingxian, un calígrafo veterano de Guizhou.